A$AP Rocky, Future, Christina Aguilera ou Gims annoncés au Gala des Pièces Jaunes

Deux ans après son apparition, A$AP Rocky fera par exemple son retour, pour ce qui pourrait ressembler à son premier concert après la sortie de son très attendu album "Don't Be Dumb".

Et si le Gala des Pièces Jaunes était en train de supplanter le Met Gala ? Si l’on dit ça avec une pointe d’ironie, l’événement organisé par la Fondation des Hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés vient encore de faire très fort en dévoilant les noms des artistes présents lors de son gala, le jeudi 22 janvier, à la Paris La Défense Arena.

Une sacrée affiche

Deux ans après son apparition, A$AP Rocky fera par exemple son retour, pour ce qui pourrait ressembler à son premier concert après la sortie de son très attendu album Don't Be Dumb, prévue le 16 janvier. Tout simplement. Pour l’accompagner sur l’affiche (très masculine), on y découvre aussi Future, Christina Aguilera, Gims, Davido, mais aussi G-Dragon, Stray Kids, La Femme, ou encore Khatia Buniatishvili et Bob Sinclar. À noter que tous les artistes seront accompagnés par l’Orchestre Lamoureux, sous la direction d’Adrien Perruchon.

Les places seront mises en vente le lundi 12 janvier et, pour celles et ceux qui auront manqué le coche, le concert sera diffusé le vendredi 30 janvier à 20 h 55 sur France 2, France TV et YouTube.

Quand ? jeudi 22 janvier 2026.

Où ? Paris la Défense Arena, 92000 Nanterre.

Combien ? en attente de la billetterie.

A lire aussi