Pour la Fashion Week, le bar à vins le plus chaud de Brooklyn déboule à l’hôtel Grand Amour

Sauced + Fashion Week = Amour ! Grand Amour même, puisque le bar à vins de Brooklyn va investir, pour deux soirs, les 22 et 23 janvier, le bar et le restaurant de l’Hôtel Grand Amour dans le 10e. Un rendez-vous à mettre dans votre agenda de la Fashion Week.

Vins nature et tacos de boss

Au programme, pas un dîner assis mais une teuf polyphénolique autour des vins sélectionnés par les New-Yorkais. Les canons nature servis au Book Bar vont accompagner les tacos signés Santo Taco, l’adresse de Santiago Pérez qui, dit-on, glisse l’énergie de New York dans des galettes de maïs. Le tout est ambiancé par les DJ maison de Sauced Radio, dont les mixes — carrément hip-hop — vont être diffusés en direct en ligne.

Sauced, bar à vin et à ambiance fondé en 2020 par Damien del Rio, d’abord à Williamsburg puis dans l’East Village à Manhattan, a déjà traversé deux fois l’Atlantique avec bouteilles et platines pour les Fashion Week parisiennes : en 2024, à l’Hôtel Amour, et en septembre dernier pour retourner la pizzeria Rori avec la complicité de Time Out !

Où ? Hôtel Grand Amour, 18 Rue de la Fidélité, Paris 10e

Quand ? 22 et 23 janvier 2026

