L’hôtel le plus branché de Paris fête ses 10 ans avec une soirée spéciale entre musique et food

Déjà 10 ans que l’hôtel Grand Amour accueille les branchés parisiens au cœur de Strasbourg-Saint-Denis. Petit frère – mais plus grand – de l’hôtel Amour de Pigalle ouvert par le trio André Saraiva, Thierry Costes et Emmanuel Delavenne (décédé l’année dernière), le Grand Amour organise son anniversaire le 27 novembre à partir de 19h avec une soirée spéciale dans sa rue de la Fidélité !

L’équipe a annoncé sur Instagram des surprises dans tout l’hôtel, des chambres à l’ultra-cosy Book Bar, un de nos bars à vin favoris de Paris qui accueille régulièrement DJ et chef(fe)s en résidence. Des “spécial guests”, des “spécial drinks” et même un food court sont aussi notés au programme !

Et comme ça s’annonce encore plus collé-serré que d’habitude, il ne faudra pas oublier de prendre sa réservation avant de venir !

Où ? Hôtel Grand Amour, 18 rue de la Fidélité, Paris 10e.

Quand ? vendredi 27 novembre, 19h.

Combien ? Entrée libre sur réservation ici