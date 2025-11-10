Paris

L’hôtel le plus branché de Paris fête ses 10 ans avec une soirée spéciale entre musique et food

L'hôtel Grand Amour annonce des surprises partout !

Smael Bouaici
Hotel Grand Amour
Déjà 10 ans que l’hôtel Grand Amour accueille les branchés parisiens au cœur de Strasbourg-Saint-Denis. Petit frère – mais plus grand – de l’hôtel Amour de Pigalle ouvert par le trio André Saraiva, Thierry Costes et Emmanuel Delavenne (décédé l’année dernière), le Grand Amour organise son anniversaire le 27 novembre à partir de 19h avec une soirée spéciale dans sa rue de la Fidélité !

L’équipe a annoncé sur Instagram des surprises dans tout l’hôtel, des chambres à l’ultra-cosy Book Bar, un de nos bars à vin favoris de Paris qui accueille régulièrement DJ et chef(fe)s en résidence. Des “spécial guests”, des “spécial drinks” et même un food court sont aussi notés au programme !

Et comme ça s’annonce encore plus collé-serré que d’habitude, il ne faudra pas oublier de prendre sa réservation avant de venir !

Où ? Hôtel Grand Amour, 18 rue de la Fidélité, Paris 10e.
Quand ? vendredi 27 novembre, 19h.
Combien ? Entrée libre sur réservation ici

