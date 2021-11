L'hôtel MK2 Paradiso ouvre une salle de karaoké consacrée aux musiques de films

On a tous une connaissance pour qui le karaoké équivaut à un sport (de combat). Chez Time Out, il s'agit du rédacteur en chef. Eh bien sachez qu'il va dorénavant pouvoir arpenter un nouveau terrain de jeu parisien. L'hôtel Paradiso, cet hôtel cinéma avec rooftop, lancé au début de l'année par MK2 dans le 12e, vient d'ouvrir un espace entièrement dédié au karaoké.

Cette salle de 17 mètres carrés, nommée « La La Land », a été mise en beauté par la designeuse Alix Thomsen, déjà auteure de la déco de l'hôtel, et que les noctambules connaissent pour son travail dans le club (défunt et désormais ressuscité) la Mano. Le rendu est tout de rouge et de couleurs chaudes vêtu, avec rideaux de ciné, micro sans fil, écran géant, boule à facettes, poufs et banquette. Côté ambiance musicale, vous aurez la possibilité d'user vos cordes vocales sur près de 40 000 (!) chansons issues de films iconiques, dessins animés et autres comédies musicales. Grease, Aladdin ou Les Demoiselles de Rochefort… Il ne vous reste plus qu'à choisir !

Finissons avec le point tactico-pratique : cette salle est réservable de 10h à 1h, sur des créneaux de deux heures. Comptez 80 € pour une séance, avec une jauge max de dix personnes. On ne peut que vous conseiller de vous ruer sur les réservations, il semblerait que le démon karaoké ait atteint de nombreuses personnes.

Quoi ? La La Land au MK2 Paradiso

Quand ? Tous les jours, de 10h à 1h. Créneau de deux heures.

Où ? MK2 Paradiso, 135 boulevard Diderot, 12e

Combien ? 80 € la session de deux heures (Réservation ici)