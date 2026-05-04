Lieu culte des nuits parisiennes, le Gibus va fermer ses portes dans trois mois

Haut lieu de la scène punk parisienne à la fin des années 70, devenu un des repères de la scène clubbing gay depuis une dizaine d’années, le club de République le Gibus va fermer ses portes le 31 juillet 2026, a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux jeudi 30 avril. Interrogé par Le Parisien, le directeur Jean-François Meneboo, 53 ans, explique avoir eu envie de lever le pied, et met dans la balance les charges, les tensions avec le voisinage, et la baisse générale de la fréquentation.

Installé depuis 1967 dans une cour de la rue du Faubourg-du-Temple (juste derrière sa voisine brésilienne la Favela Chic), le Gibus s’est d’abord fait un nom en faisant jouer les groupes de rock et de punk français et internationaux, avant de traverser un passage à vide. Le club est revenu dans la hype parisienne au milan des années 2010 avec l’arrivée de Dactylo à la direction artistique, qui y organisa notamment la toute première édition de la soirée culte Possession. Surtout connu pour ses soirées gays, le Gibus avait survécu au Covid et sa fermeture arrive alors qu’une pétition alerte sur les difficultés et le harcèlement subi par les établissement LGBTQI+ en Ile-de-France.

Il reste en tout cas trois mois pour dire adieu au Gibus, qui a remercié “tous les artistes, collectifs et soirées qui ont fait vivre ce club, qui l’ont transformé nuit après nuit en un espace de liberté, de fête et de création”. A l’automne, un autre club à la programmation “plus grand public” devrait prendre sa place.

A lire ensuite : Les meilleurs bars queers de Paris