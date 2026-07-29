L’incroyable collection du marchand des impressionnistes exposée et mise aux enchères chez Christie’s Paris cet automne

A voir : plus de 60 tableaux achetés par Paul Durand-Ruel, featuring Monet, Renoir, Pissarro, et même Picasso.

Une soixantaine de toiles impressionnistes vont changer de propriétaire – et de continent, probablement. Christie's a annoncé la mise aux enchères de la collection Durand-Ruel. Generations of Vision, constituée par le célèbre marchand d'art des impressionnistes, restée dans la même famille depuis plus d'un siècle.

Le casting est impressionnant avec des Monet, des Renoir, des Pissarro, des Sisley, achetés directement auprès des artistes par Paul Durand-Ruel lui-même. Parmi les pièces maîtresses, Bord des falaises à Pourville de Monet (1882), exposée à Londres en 1905 lors d'un événement important pour le rayonnement du mouvement impressionniste. On retrouve aussi Jeunes filles au bord de la mer de Renoir, La Route du Coeur-Volant en hiver, Louveciennes de Sisley, Le Louvre, soleil d'hiver, matin de Pissarro – et une curiosité, Nature morte au gruyère signée Picasso.

La collection Durand-Ruel. Generations of Vision sera exposée du 16 au 21 octobre chez Christie’s Paris, puis proposée aux enchères les 22 et 23 octobre. Estimation totale : entre 30 et 43 millions d'euros.

Quand ? exposition du 16 au 21 octobre, vente le 22 et 23 octobre 2026.

Où ? Christie's, 9 avenue Matignon, Paris 8e.

Combien ? entre 11 et 15 millions d’euros pour le Monet.