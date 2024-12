Un livre de photos retrace les plus gros travaux de l’histoire du Rex Club

A la manière du rappeur Stavo, pour Noël, le Rex dit merci pour les travaux ! Dans les dernières encablures de l’année, le célèbre club du boulevard Poissonnière a fait son entrée sur les étals des librairies avec la sortie de Décombres aux éditions Classics Paris, un livre de photos retraçant son lifting réalisé il y a dix-huit mois.

Des photos à l'argentique

Rembobinons pour mettre tout le monde à niveau : à l’été 2023, quelques semaines après avoir fêté ses 35 ans avec une noce écartelée sur quatre clubs, le Rex Club fermait ses portes pour entamer la plus grande phase de travaux depuis sa création. Une période documentée par Alexis Bernard, un habitué du Rex, qui a shooté à l'argentique le club en chantier entre bâches et gravats. Cette série sert aujourd’hui de base à Décombres, avec un texte d’Antoine Molkhou, DA du Rex, et on y zieute aussi bien les toilettes sans carrelage, une piste sans danseurs et le logo rouge sans néon.

Une fois les archives feuilletées, n’hésitez pas à pousser la porte du club relooké par Matière Noire, avec ses escaliers et parois en béton ciré lézardés de néons rouges, son plafond en nid d’abeille rétroéclairé déconseillé à un épileptique et surtout, grosse nouveauté, ce DJ booth sorti de sa cage, désormais central et amovible. Un nouveau terrain de jeu pour profiter du sound-system d&b de qualité allemande lui aussi mis à jour, reconnu comme l’un des meilleurs au monde, avec plus de 70 points de diffusion dans la salle. Bref, un plan pour un Rex qui flexe au pied du sapin.