L’izakaya des stars de New York s’installe dans un lieu baroque au cœur de Paris

Si vous n’étiez pas pote avec Sofia Coppola, Stefano Gabbana ou Dave Chappelle, il est assez peu probable que vous ayez pu harponner une table à l’EN Japanese Brasserie, mythique adresse new-yorkaise qui a fermé ses portes en décembre 2024. Grace à la personnalité solaire de sa patronne, Reika Alexander, ancienne pianiste de jazz reconvertie dans l’hospitalité, ce vaste restaurant nippon posté dans le West Village a été pendant 20 ans un sanctuaire des artistes et des créateurs.

Coup de chance, vous allez avoir droit à une séance de rattrapage puisque l’EN renaît de ses cendres le temps d’un pop-up parisien dans l’une des adresses les plus dingues de la ville. Jusqu’au 11 avril, Reika Alexander s’installe au premier étage du Serpent à Plume pour y servir cette cuisine japonaise modernisée qui a fait son succès. S’attabler ici constitue déjà un événement en soi. Voilà une salle à manger baroque unique à Paris : ici une commode Art nouveau, là un immense tableau de Gilbert & George, des faïences de Delphes et une tapisserie Renaissance (avec vue sur la place des Vosges). Il sera possible de goûter les spécialités qui ont fait la légende de l’izakaya préféré de Karl Lagerfeld : soyeux tofu maison, sushis de légumes fermentés… Comptez entre 69 et 98 € l’expérience multisensorielle.

Où ? 24 pl. des Vosges, Paris 3e

Quand ? du 4 mars au 11 avril

