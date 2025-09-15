Louis Vuitton dévoile tous ses trésors Art déco lors d’une expo gratuite !

L’Art déco fête ses 100 ans en 2025 et du coup, il y en a partout : alors que le MAD organise une giga-rétrospective featuring Yves Saint-Laurent, Pierre Chareau et l’Orient-Express, Louis Vuitton s’y met aussi avec l’expo Louis Vuitton Art Déco qui démarre jeudi 25 septembre dans son espace LV Dream face à la Samaritaine.

La marque de luxe, connue pour son amour des formes géométriques, a l’Art déco dans la peau (de croco) depuis le début : Vuitton avait carrément un stand lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs fondatrice du mouvement en 1925 à Paris. La maison, sous l’impulsion de Gaston-Louis Vuitton, collaborait aussi avec des artistes affiliés comme Gaston Le Bourgeois, le grand sculpteur animalier de l’Art déco.

Plus de 300 pièces seront ainsi présentées pour raconter cette histoire à travers huit salles thématiques et immersives, avec, nous promet-on, de nombreux objets inédits (sacs, maroquinerie, vêtements…), depuis les années 1920 jusqu’aux collections modernes de Marc Jacobs et Pharrell Williams. Et tout ça gratuit !

Où ? LV Dream, 2bis rue du Pont-Neuf, Paris 1er.

Quand ? à partir du 26 septembre, du mardi au dimanche de 11h à 20h.

Combien ? gratuit, sur réservation.