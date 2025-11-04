L'ultra-célèbre estampe japonaise “La Grande Vague de Kanagawa” exposée à Paris !

C’est sans doute l’estampe japonaise la plus célèbre au monde : La Grande Vague de Kanagawa sera exposée à Paris à partir du 19 novembre au musée Guimet dans le cadre de l’exposition Manga ! Tout un art.

Une œuvre plus que majeure qui a été créée vers 1831 par Katsushika Hokusai : elle ouvre la série des Trente-six Vues du mont Fuji (on l’aperçoit dans le creux de la vague), chef-d’œuvre de l’art ukiyo-e, un mouvement diffusé largement grâce à la technique de l’estampe, qui permet d'imprimer plusieurs exemplaires d'un dessin à partir d'une gravure. La Grande Vague de Kanagawa s’est d'ailleurs écrasée sur les rivages français dès le XIXe siècle, influençant les futurs impressionnistes comme Monet, qui possédait plus de 200 estampes japonaises, dont plusieurs Hokusai, dans sa maison de Giverny. Les Nymphéas n’étaient plus bien loin…

La Grande Vague de Kanagawa sera exposée au musée des Arts asiatiques dans une salle spéciale pour “une expérience immersive, pédagogique et méditative”. Deux exemplaires seront montrés, le premier, le plus frais, pendant deux mois, puis l’autre jusqu’au 9 mars, date de la fin de l’expo Manga. Tout un art !, qui investit pour la première fois les trois étages du musée pour raconter la grande histoire de la bande dessinée japonaise.

Où ? musée Guimet, 6 place d’Iéna, Paris 16e.

Quand ? du 19 novembre au 9 mars 2026.

Combien ? 10-13 €.