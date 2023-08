L’un des festivals de la rentrée se tient dans une ancienne centrale électrique à Vitry

Le fabuleux duo d’illustrateurs psyché Arrache-toi un œil présente la 4e édition de son festival Frisson Acidulé ! Sous couvert d’un titre de blockbuster d’horreur érotique des années 1980 se drape l’événement rock de la rentrée. Les 9 et 10 septembre, vous allez pouvoir pogoter devant plus de 30 groupes sillonnant majestueusement toutes les contrées du rock – au sens très large – local et de plus loin.

Pas la peine de tourner autour du potard : l’affiche est belle et comblera autant les fadas du genre qu’elle convertira les plus curieux. On sait par exemple que les Parisiens de Frustration torgnoleront la fosse avec leur post-punk pieds poings levés ; que les Montois de La Jungle l’essoreront avec leur hyperactive kraut techno ; et que les Drômois de France l’emmèneront loin avec leur addictive transe médiévale à base de vielle à roue (oui oui). Difficile aussi de ne pas parler du projet électronique en italien Succhiamo, des plus blues Italiens du Movie Star Junkies ou des garageux d’Os Noctambulos. Pour le reste, on vous laisse ramener vos fraises.

Au-delà des concerts, sont annoncés un grand brunch participatif dominical, des expos, des performances et de la sérigraphie. Quand on sait que l’événement est crayonné par ce qui se fait de mieux en illustration dans le pays, ça laisse rêveur…

Quand ? Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023.

Où ? Le Kilowatt, 18 rue des Fusillés, 94400 Vitry-sur-Seine.

Combien ? De 25 à 50 €.