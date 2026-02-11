Inscrivez-vous
L’une des expos d’art les plus attendues de Londres en 2026 ouvre cette semaine (avec à l’affiche l’une des grandes figures de la peinture parisienne)

La première exposition consacrée aux marines de Georges Seurat se tiendra au Courtauld à partir du 13 février.

Amy Houghton
Écrit par
Amy Houghton
Contributing writer
L’une des expositions d’art les plus incontournables de Londres en 2026 ouvre cette semaine
Georges Seurat (1859-1891), "The Lighthouse at Honfleur", 1886, oil on canvas, 66.7 x 81.9cm. Collection of Mr. And Mrs. Paul Mellon, National Gallery of Art, Washington D.C.
Si vous ne l’aviez pas encore noté, 2026 sera une année majeure pour l’art à Londres. La ville accueillera notamment sa première grande exposition consacrée à Frida Kahlo depuis huit ans, la présentation au Royaume-Uni d’un chef-d’œuvre de Renoir, la première exposition d’envergure jamais dédiée en Grande-Bretagne à Ana Mendieta, la plus grande rétrospective de Tracey Emin à ce jour ainsi qu’une exposition importante consacrée à David Hockney. La plupart de ces expositions n’ouvriront que dans plusieurs semaines ou mois. Mais une autre exposition très attendue ouvrira beaucoup plus tôt à Londres, dans quelques jours seulement.

Seurat and the Sea, présentée au Courtauld, sera la première exposition consacrée au grand postimpressionniste français et inventeur du pointillisme Georges Seurat au Royaume-Uni depuis près de trente ans. Ce sera également la toute première exposition entièrement dédiée à ses marines, moins connues du grand public. Entre 1885 et 1890, Seurat, alors âgé d’une vingtaine d’années, passe chaque été à observer les ports de la côte nord de la France et à peindre leurs paysages marins, régates et scènes liées à la mer. L’exposition réunira 26 peintures, esquisses à l’huile et dessins réalisés durant cette période, dont La Plage à Gravelines (1890) et Marine à Port-en-Bessin, Normandie (1888).

Seurat est surtout connu pour ses scènes parisiennes, mais il expliquait avoir réalisé ces marines « pour laver ses yeux des jours passés dans l’atelier [à Paris] et traduire de la manière la plus fidèle la clarté lumineuse, dans toutes ses nuances ». L’artiste meurt en 1891 à seulement 31 ans, laissant une œuvre relativement restreinte, ce qui rend les expositions qui lui sont consacrées assez rares. Le Courtauld possède la plus importante collection d’œuvres de Seurat parmi les institutions britanniques. Seurat and the Sea sera présentée au Courtauld du 13 février au 12 avril 2026.

