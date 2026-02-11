Seurat and the Sea, présentée au Courtauld, sera la première exposition consacrée au grand postimpressionniste français et inventeur du pointillisme Georges Seurat au Royaume-Uni depuis près de trente ans. Ce sera également la toute première exposition entièrement dédiée à ses marines, moins connues du grand public. Entre 1885 et 1890, Seurat, alors âgé d’une vingtaine d’années, passe chaque été à observer les ports de la côte nord de la France et à peindre leurs paysages marins, régates et scènes liées à la mer. L’exposition réunira 26 peintures, esquisses à l’huile et dessins réalisés durant cette période, dont La Plage à Gravelines (1890) et Marine à Port-en-Bessin, Normandie (1888).
Seurat est surtout connu pour ses scènes parisiennes, mais il expliquait avoir réalisé ces marines « pour laver ses yeux des jours passés dans l’atelier [à Paris] et traduire de la manière la plus fidèle la clarté lumineuse, dans toutes ses nuances ». L’artiste meurt en 1891 à seulement 31 ans, laissant une œuvre relativement restreinte, ce qui rend les expositions qui lui sont consacrées assez rares. Le Courtauld possède la plus importante collection d’œuvres de Seurat parmi les institutions britanniques. Seurat and the Sea sera présentée au Courtauld du 13 février au 12 avril 2026.