Seurat and the Sea, présentée au Courtauld, sera la première exposition consacrée au grand postimpressionniste français et inventeur du pointillisme Georges Seurat au Royaume-Uni depuis près de trente ans. Ce sera également la toute première exposition entièrement dédiée à ses marines, moins connues du grand public. Entre 1885 et 1890, Seurat, alors âgé d’une vingtaine d’années, passe chaque été à observer les ports de la côte nord de la France et à peindre leurs paysages marins, régates et scènes liées à la mer. L’exposition réunira 26 peintures, esquisses à l’huile et dessins réalisés durant cette période, dont La Plage à Gravelines (1890) et Marine à Port-en-Bessin, Normandie (1888).