Début 2025, ça va turbiner sec à la Machine ! Alors qu’elle a récemment fanfaronné du côté du Centre Pompidou, la salle/club du boulevard de Clichy vient d’annoncer une grande célébration pour ses 15 ans, qui aura lieu pendant quatre jours (du 29 janvier au 1er février) dans tous ses espaces.

Une quadrilogie qui se la jouera quatre soirs, trois ambiances dont on ne peut là tout de suite ne vous dévoiler que les grandes thématiques. Le lancement prendra la forme d’un grand banquet directement déplié dans le Central, organisé par un restaurant phare du 18e. Le lendemain, rendez-vous sur la scène avec une carte blanche confiée à un groupe qui avait retourné la fosse il y a quelques années. Ultime partie : une double noce qui devrait faire la part belle aux habitués des fuseaux horaires nocturnes du lieu. On reste sur la brèche dès qu’on aura plus d’informations.

15 ans de Machine

Et donc tout ça a pour but de célébrer les 15 ans de la Machine. Un lieu qui, après avoir accueilli les jeunes Beatles ou les Who dans les années 1960 puis la Loco a laissé sa place en 2010 à la Machine du Moulin Rouge. L’ombre du mythe ? Très peu pour la Machine, qui, sous l’impulsion de l’agence Sinny & Ooko, fait aujourd’hui trôner son dancefloor démesuré de 1 200 places déclinées entre le Central et la Chaufferie – l’un des plus grands de la ville – en très bonne place du classement des salles/clubs les plus qualis de la capitale.

Son carburant ? Côté club, en s’appuyant sur des collectifs à la pointe ou des soirées maison inventives, les programmateurs successifs ont constamment pris le parti d’étendre les spectres sonores, notamment autour du concept de global dancefloor, tout en poussant le curseur de l’inclusivité au maximum. Rayon concerts, c’est tout aussi éclectique avec l’acrobate des rimes helvète Mairo ou la nouvelle héroïne électronique Sam Quealy. Vous avez capté, le 90 boulevard de Clichy, plus que jamais dans son époque.

Quand ? Du 29 janvier au 1er février 2025.

Où ? La Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e

Combien ? A venir.