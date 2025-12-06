Christian Louboutin met en scène une magnifique expo sur les liens entre les arts textiles français et indiens

Le saviez-vous ? En France (comme dans toute l’Europe), l’histoire des arts textiles doit beaucoup à l’Inde. De l’emploi du coton aux techniques d’impression ou de peinture sur étoffe, le savoir-faire français en la matière est en grande partie directement hérité de l’Inde. Les manufactures d’impression sur tissu et leurs différents produits (jusqu’à la toile de Jouy !) sont d’ailleurs d’abord appelées des « indiennes ». Avec « Ce qui se trame. Histoires tissées entre l’Inde et la France », le Mobilier national revient sur des siècles de création, témoignant du dialogue fécond et continu d’un pays à l’autre, jusqu’à nos jours.

Mis en scène par Christian Louboutin himself

On entre dans l’exposition par la reproduction d’un appartement français du XVIIIe siècle entièrement habillé de textile indien, mis en scène par Christian Louboutin himself. Le créateur ayant lui-même de multiples liens et un attachement tout particulier au pays, où il se rend régulièrement, et à son artisanat. « Ce qui se trame » explore ensuite différentes thématiques et techniques, du brocart aux fils d’or jusqu’au denim, né à Nîmes (oui oui) et fabriqué à partir d’indigo indien. Tapisseries monumentales, pièces de grands couturiers (indiens et français), décors textiles signés Pierre Frey ou House of Kandadu, l’exposition est un fantastique et enveloppant voyage entre deux mondes, à la croisée des arts.

Où ? Mobilier national, 1 rue Berbier-du-Mets, Paris 13e

Quand ? Du 4 décembre 2025 au 4 janvier 2026

Combien ? 8 € en plein tarif

