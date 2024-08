Marathon pour tous : découvrez la liste des stations de métro ouvertes toute la nuit ce week-end

Ce sera l’un des moments forts de cet ultime week-end olympique ! Pour la première fois de l’histoire, le marathon olympique sera accompagné de sessions nocturnes ouvertes à 40 000 amateurs. Inséré entre les deux épreuves officielles — les hommes le samedi et les femmes le dimanche — ce marathon pour tous sera lui-même divisé en deux courses : l’épreuve reine à 21h, parcourue sur les mêmes 42,195 km que les pros, et une version courte de 10 km tracée dans Paris intra-muros. Et pour s’adapter aux horaires tardifs et permettre aux coureurs et supporters de se déplacer sans stress, le gestionnaire Île-de-France Mobilités a annoncé l’ouverture toute la nuit de certaines stations de métro et de RER. Une information qui sera aussi utile aux habitués du barathon du samedi soir.

Lignes de métro ouvertes toute la nuit :

Ligne 1 : Château de Vincennes ; Nation ; Gare de Lyon ; Bastille ; Châtelet ; Palais-Royal - Musée du Louvre ; Franklin D. Roosevelt ; George V ; Charles-de-Gaulle Étoile ; Porte Maillot ; Pont de Neuilly ; La Défense-Grande Arche.

Ligne 2 : Porte Dauphine ; Charles-de-Gaulle Étoile ; Place de Clichy ; Anvers ; Barbès-Rochechouart ; Jaurès ; Belleville ; Père Lachaise ; Nation.

Ligne 4 : Bagneux-Lucie Aubrac ; Mairie de Montrouge ; Porte d’Orléans ; Denfert-Rochereau ; Montparnasse-Bienvenüe ; Saint-Michel ; Châtelet-Les Halles ; Strasbourg-Saint-Denis ; Gare de l'Est ; Gare du Nord ; Barbès-Rochechouart ; Porte de Clignancourt.

Ligne 5 : Bobigny - Pablo Picasso ; Église de Pantin ; Porte de Pantin ; Jaurès ; Gare du Nord.

Ligne 6 : Nation ; Bercy ; Place d’Italie ; Denfert-Rochereau ; La Motte-Picquet - Grenelle ; Bir-Hakeim ; Trocadéro ; Kléber ; Charles-de-Gaulle Étoile.

Ligne 8 : La Motte-Picquet - Grenelle ; Invalides ; Madeleine ; Grands Boulevards ; Strasbourg-Saint-Denis.

Ligne 9 : Pont de Sèvres ; Porte de Saint-Cloud ; La Muette ; Trocadéro ; Alma-Marceau ; Franklin D. Roosevelt ; Saint-Augustin ; Havre-Caumartin ; Grands Boulevards ; Strasbourg-Saint-Denis ; Oberkampf ; Nation ; Porte de Montreuil ; Mairie de Montreuil.

Ligne 14 : Saint-Denis-Pleyel ; Saint-Ouen ; Porte de Clichy ; Pont-Cardinet ; Saint-Lazare ; Madeleine ; Pyramides ; Châtelet ; Gare de Lyon ; Bercy ; Cour-Saint-Émilion ; Bibliothèque François-Mitterrand ; Olympiades.

RER C : Bibliothèque François-Mitterrand ; Saint-Michel - Notre-Dame ; Invalides.