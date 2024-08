On vous dit tout sur les épreuves du marathon olympique, à voir gratuitement ce week-end dans les rues de Paris

Déjà parmi les épreuves les plus iconiques de l’olympisme, la session parisienne du marathon frimera encore plus que d’habitude en étant la première à être ouverte aux amateurs ! Quant aux épreuves officielles, annoncées ce samedi 10 et dimanche 11 août, les spectateurs pourront les voir à l’œil, en se radinant tout au long du parcours qui reliera l’hôtel de ville aux Invalides après un crochet par Versailles.

438 mètres de dénivelé positif et 436 dans l’autre sens

Vous voulez des précisions sur le plan de course ? Après un départ donné depuis l’hôtel de ville, les premiers kilomètres se dérouleront intra-muros avec passage devant l’Opéra Garnier et la Pyramide du Louvre, avant de partir plein ouest en direction du château de Versailles, point le plus éloigné du parcours. De là, les coureurs et coureuses feront demi-tour via un autre itinéraire, passant rive gauche au niveau d’Issy-les-Moulineaux, tournant au pied de la tour Eiffel avant de finir (ou pas hein) sur l’esplanade des Invalides. Comme le cyclisme, il faudra lâcher un billet pour accéder au stade d’arrivée. Au moment d’entrer dans le vif du relief, les athlètes ne devraient pas s’ennuyer avec 438 mètres de dénivelé positif et 436 dans l’autre sens à s’enfiler tout au long des 42,195 kilomètres !

Un parcours à haute portée symbolique

Au-delà du relevé topographique, les orgas ont souhaité injecter une vraie portée symbolique à cette épreuve. Car ce tracé reprend celui de la marche du 5 octobre 1789 lorsque, en pleine disette, plus de 5 000 femmes sont venues à Versailles pour demander de la farine, ramenant en plus le roi et sa famille dans leur charrette à Paris. Autre décision importante, contrairement à l’habitude, c’est l’épreuve femme qui aura lieu le dimanche, clôturant la quinzaine olympique. Le genre de geste qui ne mange pas de pain et casse la croûte de verre.

Quand ? Samedi 10 et dimanche 11 août 2024, à 8h.