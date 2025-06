Marcher, lutter, danser…La Pride des Banlieues revient ce 7 juin

Face aux discriminations et aux reculs sociaux, la jeunesse queer des quartiers fait front avec une marche engagée et une fête jusqu'au matin

C’est le rappel salutaire de l’année, à rebours des clichés servis en boucle à longueur d’antenne : oui, il existe une jeunesse queer dans les quartiers populaires – notamment en Seine-Saint-Denis – et non, elle ne compte pas se taire !

Le 7 juin signe le retour de la Pride des Banlieues. Le cortège reliera la gare RER de La Courneuve au village associatif installé au parc de la Liberté. Le thème de cette année ? Le droit à la santé pour toutes et tous, face aux reculs en cours.

Après ces 1 500 mètres de défilé et un tour des stands associatifs, vous serez chaud·e pour l’after organisée au Dock B, de 19h à 00h30. Au programme : Noam Sinseau en MC, et une grosse dose de hip-hop et d’hyperpop avec Jahlys, Lalla Rami, Diana Kelly ou encore la DJ Kali Kalité. Envie de prolonger ? l’After d’After, signé le Bunker prend le relai au même endroit avec 8 DJs (DJ Cheetah, Lola Ondi Kwa, Parisienne Gyal, Watrfall…) pour un shoot de bouyon, dancehall et afrohouse jusqu’à 6h du mat. Danser, c’est résister.

La Pride des Banlieues est née en 2019 (mais ses éditions de 2020 et 2021 ont été annulées à cause de la pandémie de Covid-19) et outre la visibilité de la communauté LGBTQIA+ dans les quartiers populaire elle porte des revendication pour un meilleur accès à la santé sexuelle et au logement, contre le racisme et le classicisme.

