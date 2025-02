Margarita Week : les bars où savourer ce cocktail mythique

La margarita est décidément un cocktail à part. Par sa longévité, déjà. Cela fait plus de 70 ans que ce verre cerclé de sel évoque la plage, le soleil et la mer turquoise. Ce twist du daisy, un cocktail classique du XIXe siècle, date en effet des années 1940 et a été inventé dans l’un de ces bars mexicains fréquentés par les Américains (daisy et margarita veulent dire marguerite). Il est tellement célèbre qu’il a carrément une verrerie à son nom ! Signe ultime de la reconnaissance : le voilà avec une journée dédiée… le 22 février (curieux choix pour ce cocktail balnéaire) ! Et comme rien n’est trop beau pour cette vedette des comptoirs, Cointreau (la marque de triple sec et l’un des trois ingrédients avec la tequila et le citron vert) lance carrément la Margarita Week, du 18 au 23 février. Six jours avec une adresse partenaire par jour où siroter une margarita d’exception.

© Aron Farkas

Un classique déclinable à l’infini

Par exemple, pour une version tout en classicisme, il faudra aller le mardi 18 au Moonshiner et le mercredi 19 au Ritz Bar. Si vous vous rendez le vendredi 21 au Roxo, le bar des Bains, vous pourrez goûter une margarita bleue, dont la couleur vient d’une tequila infusée à la fleur de bleuet. Le samedi 22, la Mezcaleria va chauffer vos papilles avec une version au wasabi et sirop d’agave. Et le dimanche, le restaurant de fruits de mer Soces clôt la semaine avec une margarita spicy à la tequila, Cointreau, jus de citron frais, sirop de sucre et Tabasco maison, avec un rim de sel au piment d’Espelette, à accompagner d’une huître. La fin d’hiver sera chaude !

Quand ? du 18 au 23 février