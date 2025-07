Marre du brunch ? Trois adresses parisiennes pour un festin 100 % british

On peut voir le Sunday Roast comme l’équivalent anglais du poulet du dimanche en France. Ce solide repas dominical, consistant en des assiettes de rôti de bœuf et de légumes, se dévorait traditionnellement après la messe (où la viande avait passé toute la matinée au four). Si vous en avez marre des brunchs levantins trop légers, voilà trois adresses où tester cette beauté britannique et calorique, histoire de desserrer un cran de ceinture avant la sieste !

Le plus tradi chez L’Entente

© Kathryn Devine

L’adresse plus anglaise qu’une meute de corgis s’ébrouant sur la pelouse de Buckingham propose évidemment une version très classique du Sunday roast. En plus du rosbif, vous trouverez dans votre assiette des patates et carottes rôties, une sauce au raifort où les plonger, et surtout des puddings du Yorkshire (terre de naissance du Sunday Roast dit-on), une sorte de gougère brit.



Où ? 13 rue Monsigny, Paris 2e

Quand ? À partir de 17h tous les dimanches

Combien ? 35€

Le plus enflammé à l’hôtel Lancaster

© Hotel Lancaster

À l’instar d’un Gandhi des fourneaux, le chef Sébastien Giroud de l'hôtel Lancaster a décidé de s’émanciper sans violence mais largement de la tutelle britannique sur son Sunday roast. Il délaisse ainsi le sacro-saint rôti pour le grillé, en sortant dans la cour un maousse barbecue en fonte sur lequel il jette, cet été, des gambas. Les crustacés sont accompagnés de tian de légumes, de riz pilaf et de sauce vierge. On gagne en légèreté ce qu’on perd en tradition !



Où ? 7 rue de Berri, Paris 8e

Quand ? Tous les dimanches

Combien ? 40€

Le plus carné à Public House

© Public House

Dans son immense gastro pub décoré par Laura Gonzalez, le chef Calum Franklin délivre un Sunday roast qui devrait donner des chaleurs aux carnivores, avec non pas une, ni deux, mais trois viandes au menu. En plus du roast beef tradi, on trouve ainsi du poulet rôti et de la poitrine de porc cuite 12 h. Ces viandes s’accompagnent de pommes de terre sautées, de carottes rôties, de chou braisé, de Yorkshire pudding et d’une épaisse sauce gravy maison. Yum !



Où ? 21 rue Daunou, Paris 2e

Quand ? Chaque dimanche midi et soir

Combien ? Entre 22,50 € et 26,50 €