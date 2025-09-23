Maty Biayenda présente une expo gratuite autour du mythique cabaret parisien le Carrousel

Née en Namibie, d’une mère française et d’un père congolais, éduquée en France, à Angoulême : dès le plus jeune âge, Maty Biayenda (son Insta ici) s’est cherchée en dessinant. Une quête qui se poursuit à travers une recherche esthétique sur la libération des corps noirs féminins, qui rythme le début de sa carrière entamée il y a cinq ans.

En tant que personne trans et racisée, Maty Biayenda s’est naturellement tournée vers l’histoire des communautés queers de la nuit, mêlant sa mémoire personnelle à la mémoire collective de la scène ballroom new-yorkaise et des cabarets transformistes parisiens, dont le plus fameux, le Carrousel, créé en 1926 pour Joséphine Baker, fait l’objet de sa nouvelle exposition qui ouvre le 25 septembre au Frac Île-de-France, dans sa Project Room du Plateau.

Au programme ? “Une série d’expérimentations esthétiques avec différents médiums : peintures sur toile ou bois, dessins sur papier ou imprimés sur tissus, dessin sur métal autour des figures afrodescendantes du cabaret le Carrousel.” Une expo qui raconte des histoires de liberté restées dans l’ombre, et qui fait prendre conscience du chemin parcouru jusqu’à Drag Race – et de celui qu’il reste à faire.

Où ? Frac, 22 rue des Alouettes, Paris 19e.

Quand ? du 25 septembre au 2 novembre, du mercredi au dimanche de 14h à 19h.

Combien ? gratuit.