Ce week-end, le festival More Womxn On Stage revient célébrer les femmes et les minorités de genre

Les 12 et 13 juin 2026, l’événement More Womxn On Stage revient célébrer à Petit Bain les femmes et minorités de genre le temps d’une cinquième édition encore pluriartistique.

Tout est dans le titre, mais on va tout de même détailler pour enfoncer le clou : les 12 et 13 juin 2026, le festival More Womxn On Stage revient célébrer à Petit Bain les femmes et minorités de genre le temps d’une cinquième édition encore et toujours pluriartistique.

Toutes les chapelles rock représentées

Question son, pendant deux jours, More Womxn On Stage sonnera le carillon des chapelles rock (au sens très large) avec aussi bien les groupes Genn et Coal Noir pour le pan post-punk, le quintet parisien plus soul Tout le monde s’appelle Clara, la folkeuse Mélys ou le trio de noiseux nantais pas fâché avec les fréquences électroniques Treaks.

En parallèle, sont également prévus plusieurs événements : une table ronde menée par Stephanie Gembarski autour de la « parentalité et la vie de tournée » ; une initiation au skate avec le collectif Swirl ; une masterclass — en mixité choisie, femmes cis et minorités de genre — pour « personnaliser son jeu de basse » avec Lola Frichet, fondatrice du mouvement More Womxn On Stage, bassiste d’Hoshi et du feu groupe Pogo Car Crash Control ; et il y aura aussi de quoi se faire tatouer. Histoire que le mot d’ordre rentre bien dans la peau et le crâne.

Quand ? Les 12 et 13 juin 2026.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Rapée, Paris 13e.

Combien ? de gratuit à 38 € (billetterie ici).