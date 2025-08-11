Musées, galeries, monuments… Voici les lieux qui seront ouverts le 15 août !

Pendant que certains fuient la ville, les musées, fondations et lieux culturels, eux, restent à leur poste. Palais de Tokyo, Orsay, Louvre, Fondation Louis Vuitton… Autant de spots ouverts pour faire le plein d’art (et de clim’) en plein jour férié.

Le musée d’Orsay

Pour voir quoi ? La plus belle et la plus grande collection d’Impressionnistes au monde, et plus généralement des grandes œuvres de l'art occidental de 1848 à 1914. Et cet été, on peut monter sur le toit-terrasse plein nord pour profiter d’un cocktail et surtout de la vue : la Seine à portée de pinceau, l’Obélisque, le jardin des Tuileries agrémenté de la vasque olympique, le Sacré-Cœur en fond… Ici, c'est Paris.

Où ? esplanade Valéry-Giscard-d’Estaing, Paris 7e.

Le Palais de Tokyo

Pour voir quoi ? Les derniers jours de l'exposition inédite dédiée à la relation entre Henri Matisse et sa fille Marguerite, muse discrète mais essentielle de son œuvre. On peut aussi y aller pour commander un portrait de son chien par le peintre français Elia David, installé dans l'espace de la Chambre des Echos durant l’expo Disco de Vivian Suter. Il fera aussi le portrait de votre chat, de votre lapin ou de votre oiseau si vous demandez gentiment.

Où ? 13 avenue du Président-Wilson, Paris 16e.

Le musée de l’Orangerie

Pour voir quoi ? Dans le flou – Une autre vision de l’art de 1945 à nos jours. Une plongée dans l’indistinction visuelle, amorcée par une citation extraite du roman de Grégoire Bouillier, Le Syndrome de l’Orangerie : « Au vrai, on ne voit rien. Rien de précis. Rien de définitif. Il faut en permanence accommoder sa vue. » L’endroit idéal pour prendre une nouvelle perspective sur la vie.

Où ? Jardin des Tuileries, Paris 1er.

La Fondation Louis Vuitton

Pour voir quoi ? Pour enfin rattraper l’un des événements artistiques de la saison : l’exposition de David Hockney, superstar de l’art contemporain. Un événement à plus d’un titre, puisqu’il s’agit de la plus grande rétrospective du peintre, qui présente plus de 400 de ses œuvres lumineuses dans les 11 espaces de la Fondation. Le plan parfait si vous vous sentez un peu patraque : avec Hockney, il suffit de contempler pour voir son sourire remonter !

Où ? 8 avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e.

Le Grand Palais

Pour voir quoi ? L’exposition Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, qui raconte l’histoire d’amitié entre un couple d’artistes et un directeur de musée qui a marqué l’art du XXe siècle, trois figures de l’art du XXe siècle partageant une vision révolutionnaire du monde. Au programme, un voyage onirique entre les machines mi-amusantes mi-inquiétantes de Jean Tinguely et les œuvres in situ de Niki de Saint Phalle comme son Jardin des Tarots en Toscane. Une expo qui donne envie de voyager sur les traces de cette belle histoire d’amour et d’amitié.

Où ? avenue Franklin-Delano-Roosevelt, Paris 8e.

Le musée du Louvre

Pour voir quoi ? La première expo mode de l’histoire du Louvre, prolongée jusqu’au 25 août. Un succès attendu pour cette expo où les silhouettes haute couture nous surprennent entre deux tapisseries, à l’image de ce tailleur-jupe Bambi Jean-Charles de Castelbajac placé au cœur de la galerie des Chasses de Maximilien (1531-1533). Du côté de la salle 528 du musée, c’est la robe-armure de Demna pour Balenciaga qui nous a bluffés, offrant le pendant féminin de l’armure d’Henri II (1671). Ces instants de grâce, l’expo les accumule !

Où ? 8 rue Sainte-Anne, Paris 1er.

Le musée Picasso

Pour voir quoi ? Après Faith Ringgold ou Sophie Calle, le musée Picasso continue de célébrer les femmes avec la première exposition d’Anna Maria Maiolino, figure essentielle de la scène artistique brésilienne des 50 dernières années. Sa particularité ? Celle qui a connu la dictature au Brésil crée directement avec ses mains, à partir de terre, d’argile, de farine, et transforme ces matières vivantes en œuvres résistantes. Un travail de transmutation qui résonne particulièrement aujourd’hui.

Où ? 5 rue de Thorigny, Paris 3e.

Et aussi : La Bourse de Commerce, l’Institut du monde arabe, le musée en Herbe, le Petit Palais, Notre-Dame de Paris, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Panthéon, la Conciergerie, la basilique de Saint-Denis, le parc zoologique de Paris, la Grande Galerie de l'évolution, le jardin d'Acclimatation et le Palais de la Découverte.