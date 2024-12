En 2025, la superstar de l’art David Hockney fera l’objet d’une expo XXL à la Fondation Louis Vuitton

L’an prochain, la Fondation Louis Vuitton aura piscine ! Huit ans (déjà) après le succès retentissant de l’exposition au Centre Pompidou, c’est au tour de l’institution située dans le bois de Boulogne de célébrer en longueur et en largeur l’œuvre de l’artiste anglais David Hockney avec une exposition dont nous pouvons vous confirmer qu’elle se tiendra du mercredi 9 avril au lundi 1er septembre 2025.

Des œuvres cultes

En ce qui concerne le contenu, d’après Beaux-Arts Magazine, la rétrospective devrait se concentrer sur les vingt-cinq dernières années de création de Hockney, véritable figure pivot de l’art depuis soixante ans, grâce à ses toiles (mais aussi ses photos) figuratives ultra-réalistes aux couleurs trippantes, représentant aussi bien des portraits, des paysages que des… piscines ! L’exposition devrait donc présenter aussi bien des peintures que des créations digitales, avec un accent particulier sur la Normandie – où il réside depuis 2019 – mais également des œuvres évoquant le Grand Canyon ou le Yorkshire.

Et pour les aficionados de culte et de chlore, sachez que les toiles A Bigger Splash et Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), respectivement peintes en 1967 et 1972, seront toutes les deux présentes. Bonne plongée !

Quand ? Du mercredi 9 avril au lundi 1er septembre 2025.

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e.