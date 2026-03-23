Après neuf ans d'absence, Céline Dion s’apprête à annoncer une série de concerts à Paris

Céliiiiiiiiine ! Alors que depuis quelques semaines, des affiches reprenant certaines des plus iconiques chansons de Céline Dion sont apparues sur les murs de la capitale, Le Parisien semble avoir cassé le code ! Selon le quotidien régional, l’icône québécoise, qui avait estomaqué le monde lors de la cérémonie d’ouverture des JO avec sa reprise de L’Hymne à l'amour depuis la tour Eiffel (sa dernière apparition scénique en date), s’apprêterait en effet à annoncer une série de dates parisiennes à l’automne 2026, à Paris La Défense Arena.

Des concerts étalés sur plusieurs mois

D’après le média québécois La Presse, ce passage serait étalé sur les mois de septembre et octobre, à raison de deux concerts par semaine. Si ceux-ci avaient bel et bien lieu, ils signeraient alors le retour de la star dans une salle parisienne (hors JO) pour la première fois depuis 2017, à la suite notamment de quatre annulations de sa précédente tournée “Courage World Tour” en raison du COVID et de ses problèmes de santé. Alors, prêts, vous aussi, à chanter L’Hymne à la joie si tout cela se révélait vrai ?