Nos cinq plats de la rentrée 2023 pour affronter l’hiver

On n’a jamais été aussi proche de la fin de 2023, et avant de s’engouffrer dans le tunnel glucidique des fêtes, on vous propose un petit coup d’œil dans le rétro des plats qui nous ont enchanté les papilles durant cette rentrée riche en nouveautés. Du végé, du bistrotier, du sandwich… Une sélection à l’image de la gastronomie parisienne.

Les croquettes de Faubourg Daimant



© Faubourg Daimant

Le bistrot végan d’Alice Tuyet a illuminé la sortie de l’été. Et dans sa carte hyper-inventive, on retient les « croquettes cochonnes », croustillantes pépites à la garniture bien poêlée où l’on retrouve le gélatineux familier d’un pied de cochon (en fait, c’est de l’agar et du tofu fumé), à plonger dans une superbe sauce ravigote. Régressif et inventif !

Le nishin soba de l’Echizen Soba Togo

© Antoine Besse

Echizen Soba Togo a remis le 1er arrondissement sur la carte des restos nippons (face au quartier Saint-Anne de l’autre côté de l’avenue de l’Opéra). Plongez baguettes les premières dans leur nishin soba au hareng fumé. Ample bouillon au point de gras parfait, délicates touches sucrées-salées et nouilles au sarrasin fabriquées du matin. Liquide et sapide !

Le croque-madame de Cheval d’Or

© Houssine Bouchama

Derrière cette façade carmin de boui-boui chinois se cache une salle brutaliste et une cuisine sino-bistrotière revivifiée par Luis Andrade, Hanz Gueco, Crislaine Médina et Nadim Smair ! A l’image de cette démente revisite du croque-madame qui convoque crevettes, huile pimentée et mayonnaise. Asiatique et magnifique !

La corn-chowder du Lafayette’s

© Antoine Besse

Dans un décor néo-classique digne d’un reboot des Liaisons dangereuses, Mori Sacko propose une carte à la croisée des influences. Une rasade de classiques français, une pincée de Caraïbes, une pointe de Louisiane… Sa chaudrée de maïs à la façon d’une soupe VGE de Bocuse reste la réussite de ce menu transatlantique. Pompidolien et aérien !

La salade de cœurs de canard au 6 Paul Bert

© Aïtor Alfonso

Pauline Séné, cuisinière bûcheuse et appliquée, reprend du service à Charonne pour remettre d’équerre l’annexe du vénérable Paul Bert sur le temps long. Elle propose une formule défiant l’inflation avec notamment une salade de patates et cœurs de canards grillés, rafraîchis d’un lait ribot de chèvre et d’un chimichurri plus joueur que Messi dans la surface. Bistrotier et entier !