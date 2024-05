Notre bar à vin préféré s'installe dans une immense friche artistique à Aubervilliers

Oh la belle rencontre ! Montezuma, notre bar à vin adoré qui dépote bonnes bouteilles, petites assiettes et chouettes vinyles, s’acoquine pour un dimanche avec Galbi, la cantine de POUSH, immense friche arty d’Aubervilliers. Pour un seul et exceptionnel service à 13h, une grande tablée de 40 couverts sera installée à l’air libre dans une des cours de cette ex-usine de parfum de 20 000 mètres carrés.



Clément Satgé, le cuistot du bar, se chargera d’alimenter le banquet en assiettes rassurantes bien dans la saison (farci végétal au vin jaune, truite et velouté d’orties, fromage Taka & Vermo, riz au lait). L’agence Orji débouchera des quilles nature (issues de cépages hybrides, leur spécialité) et l’ambiance musicale sera assurée par l’équipe du Montezuma, venue de Paris avec une caisse de disques.



Comprise dans l’addition à prix gentil (40 € le menu, 12 € de plus pour l’accord mets et vins), une visite de l’expo du moment Nord-Est, cartographie des résonances avec un médiateur. Attention, pas de poush café prévu.

Quand ? dimanche 26 mai à 13h

Où ? chez POUSH 153 avenue Jean-Jaurès, 93300 Aubervilliers

Réservation par SMS au 06 47 85 11 30

