Notre pop-up glacier préféré de 2023 revient à partir d'aujourd'hui régaler Paris !

Oh, la boule nouvelle qu’on nous glisse dans le cornet ! Le pop-up givré qui nous avait enthousiasmés l’année dernière revient pour une saison 2. Après l’hôtel de Coulanges en 2023, Caro Diario, le studio de Zélikha Dinga, meilleure designeuse culinaire aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2024 et qui a appris à faire des glaces chez Mara dei Boschi à Turin, pose son comptoir à merveilles dans la cour pavée de Maison européenne de la photographie. A l’ombre parfumée d’un figuier, on va pouvoir déguster quatre parfums tout en souplesse : fior di latte, fraise, pistache et le dément choco avant l’arrivée prévue de coco, gianduja ou sobacha. Y a pas photo, faut aller goûter ça !

Où ? 5-7 rue de Fourcy , Paris 4e.

Quand ? du 28 juin au 14 juillet aux horaires du musée