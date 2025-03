Notre table vegan préférée ouvre ce samedi une nouvelle adresse à Saint-Honoré, au milieu des boutiques de luxe

Alice Tuyet étend son empire végétal sur Paris ! Après le comptoir à dwichs Plan D, après Faubourg Daimant (et un award Time Out de la meilleure initiative en 2024), elle ouvre sa troisième adresse. Finis les faubourgs, cette fois elle s’arrime au cœur du Paris de la mode, face au marché Saint-Honoré avec ce bien-nommé Daimant Saint-Honoré. Une "maison de style"/"maison de beauté"/"maison de cuisine" qui s'inscrit, selon la principale intéressée "dans le chic with a twist et le French je-ne-sais-quoi des grandes maisons de mode, de parfumerie et de beauté qui l’entourent".

Et le fil conducteur de cette adresse plant-based ? Le rouge : "du rouge tonique du sorbet framboise au plus vénéneux des rouges sang-de-boeuf en façade, des matières glossy, des écarlates vernis, d’épaisses moquettes aux marbrures carmins, des banquettes à l’éclat papaye, des tables cramoisies laquées". Installée dans l’ex-Absinthe de Michel Rostang, cette adresse, très colorée donc, bénéficie d’une surface conséquente (70 couverts), d’une belle terrasse pour les beaux jours (30 couverts) et surtout d’un foyer où faire griller des légumes.

Car, évidemment, le chef Erwan Crier va y déployer la même approche zéro protéine animale avec des assiettes lustrées de sauce légumière et de kif pour le déjeuner, le dîner, mais aussi des snacks en continu. En bonus : un bar à mousses au chocolat pour atterrir en douceur. Vu le quartier, le chaland sera sans doute plus vrai bourgeois que faubourgeois, mais qui n’a pas besoin d’une croquette aux champi en revenant d’un shopping place Vendôme ?

Quand ? Soft opening en horaires réduits à partir du 22 mars. Ouverture officielle vendredi 11 avril 2025. Tous les jours, de 14h30 à 19h, 7/7. Déjeuner 12h à 14h30, dîner 19h à 22h45.

Où ? 24-26 place du marché saint-honoré, paris 75001.

