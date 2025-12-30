Nouvel An 2026 à Paris : mapping vidéo, clin d’œil au PSG et feu d’artifice sur les Champs-Élysées

Il y en a un peu moins, je vous le mets quand même ? Les traditionnelles festivités sur les Champs-Élysées pour la bascule dans la nouvelle année ont subi un sérieux régime minceur : pas de concert, pas de bal (interdits par la Préfecture). Mais qu’on se rassure, à 23h50, le spectacle vidéo et le feu d’artifice sont maintenus malgré la température polaire ! Les projections vidéo sur l’Arc de Triomphe, qui épousent les reliefs (le fameux mapping), ont été pensées par Jérémie Bellot, un cador dans le domaine (il s’était chargé de celles, incroyables, de la réouverture de Notre-Dame).

Le thème ? « Paris, ville des arts et des idées », divisé en trois tableaux : la ville atelier, la ville scène, la ville livre, le tout sur une bande-son signée Ena Eno (déjà là en 2024) et André Manoukian. Il y aura même un petit clin d’œil au sacre du PSG (au programme, notamment, un hommage à Ousmane Dembélé, Ballon d’or 2025) et à Rome pour les 70 ans de son jumelage avec Paris. À minuit tapantes, « on allume la fusée », comme dirait Jul, pour une pyrotechnie sonorisée par une playlist 100 % féminine, annonce la Ville (pro tip : révisez votre Aya Nakamura). À minuit 20, fin du show, vous avez froid, il est temps d’aller rallier une fête en intérieur !