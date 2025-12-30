Inscrivez-vous
Paris

Actualités

Nouvel An 2026 à Paris : mapping vidéo, clin d’œil au PSG et feu d’artifice sur les Champs-Élysées

Pas de concert ni de bal pour basculer en 2026, mais un grand show vidéo et pyrotechnique gratuit qui vont embraser l’Arc de Triomphe.

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Paris nouvel an 2015 arc de triomphe
© DR
Il y en a un peu moins, je vous le mets quand même ? Les traditionnelles festivités sur les Champs-Élysées pour la bascule dans la nouvelle année ont subi un sérieux régime minceur : pas de concert, pas de bal (interdits par la Préfecture). Mais qu’on se rassure, à 23h50, le spectacle vidéo et le feu d’artifice sont maintenus malgré la température polaire ! Les projections vidéo sur l’Arc de Triomphe, qui épousent les reliefs (le fameux mapping), ont été pensées par Jérémie Bellot, un cador dans le domaine (il s’était chargé de celles, incroyables, de la réouverture de Notre-Dame).

Le thème ? « Paris, ville des arts et des idées », divisé en trois tableaux : la ville atelier, la ville scène, la ville livre, le tout sur une bande-son signée Ena Eno (déjà là en 2024) et André Manoukian. Il y aura même un petit clin d’œil au sacre du PSG (au programme, notamment, un hommage à Ousmane Dembélé, Ballon d’or 2025) et à Rome pour les 70 ans de son jumelage avec Paris. À minuit tapantes, « on allume la fusée », comme dirait Jul, pour une pyrotechnie sonorisée par une playlist 100 % féminine, annonce la Ville (pro tip : révisez votre Aya Nakamura). À minuit 20, fin du show, vous avez froid, il est temps d’aller rallier une fête en intérieur !

Plus de Réveillon du Nouvel An
