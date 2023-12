Qui a dit que la soirée du nouvel an était la pire de l’année ? Alors oui, parmi la pléthore de sauteries à Paris, une bonne partie sent bon la défaite, entre plans foireux, musique douteuse et vomi avant minuit. Heureusement, il y a les autres, les soirées immanquables, celles qu’on attend avec impatience et dont on se souvient longtemps après. Chez Time Out, tels des apiculteurs des bons plans, on les a reniflés pour n’en extraire que la crème de la crème. Dans le lot : des soirées hip-hop, électroniques ou rock. On vous laisse choisir et comme dirait l’autre : à l’année prochaine !

