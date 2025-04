Le Cabaret Sauvage lance une nouvelle péniche festive à Paris : cabaret, stand-up et afters au programme

Le Cabaret Sauvage à l’abordage pour un nouveau tour de magie ! Dans les hublots depuis la complète rénovation de 2019, le projet de péniche artistique vient d’accoster – en vrai, il est là depuis l’automne dernier – juste en face du chapiteau, sous le nom de Babour Sauvage.

Un lieu sur deux niveaux pour voguer jusqu’au bout de la nuit

Sorti du chantier naval en 1961 et arborant une casaque noire à liserés rouges, ce Babour se présente sur deux niveaux, avec une terrasse sur le pont et une salle dans la cale jaugeant 200 personnes. Pour s’occuper de l’animation, le taulier du Cabaret, Meziane Azaïche, l’a joué QLF en filant les clés du bateau et de l’exploitation à Dehya.

Stand-up, chaâbi, cabaret, DJ sets : une programmation 100 % Cabaret Sauvage

Le plan de navigation laisse voir une prog ultra éclectique très Cabaret, avec aussi bien du stand-up le mercredi – ne loupez pas Nordine Ganso et Ilyes Mela le 28 mai ; des cabarets et performances le jeudi ; des résidences célébrant le chaâbi d’Alger avec Ptit Moh le vendredi ; des ambiances plus dansantes le samedi avec aussi bien du raï boules à facettes avec Disco Raï, des ambiances latines avec DJ Dany ; ou des afters dominicaux avec 1.2.3 Sauvage et la Horde, pour concurrencer ceux de la Péniche Cinéma.

Quand ? Du mercredi au dimanche.

Où ? 59 boulevard Macdonald, Paris 19e.