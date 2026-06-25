Cet été, vous allez pouvoir vous baigner sur cette nouvelle plage avec deux bassins située à 30 minutes de Paris

En ces temps caniculaires, c’est un plan à l’allure de mirage… et il est pourtant bien réel : une nouvelle plage va en effet apparaître en Île-de-France. À partir du samedi 4 juillet, votre ruée vers l’eau vous mènera vers Neuilly-sur-Marne où la ville inaugurera « La Rive de Neuilly », sa zone de baignade naturelle déployée en bord de Marne. Une ouverture historique alors que la baignade y était interdite depuis 1970, conséquence des travaux d'assainissement du fleuve lancés pour les JO 2024.

2 bassins 2 ambiances

Ce qui vous attend après la demi-heure de trajet (en voiture ou en RER A) ? Une plage située juste à côté du port de plaisance, avec ponton et gradins végétalisés sur la rive et donc deux bassins surveillés pouvant accueillir 200 personnes simultanément : un premier de 25 mètres de long sur 8 de large, avec une profondeur d’1m80 ; et un autre, format pataugeoire pour les plus petits, de 10 mètres sur 8, avec une profondeur comprise entre 40 centimètres et 1,10m. Côté tarifs, si les Nocéens seront choyés avec un tarif préférentiel à 2 €, les autres devront se délester de 4,90 € (3 € pour les enfants). Bon à savoir : tous les matins de semaine, de 10 h à 11 h, des initiations gratuites à la natation seront proposées aux minots (de 6 à 14 ans) de la ville ; avant un créneau de 11 h à midi à 1 € !

Pour fêter cette ouverture, la mairie a préparé un programme bien garni avec distribution de glaces à l’italienne, animation musicale, plouf du maire avec le président du Conseil général ou une grande tombola, avec des bouées XXL et des tours en bateaux électriques en guise de lots. Enfin, les cinquante premiers baigneurs repartent même avec une serviette collector. Si vous ne pouvez pas être là, pas de panique, le site reste ouvert jusqu’au 30 août. À vos marques, prêts, plongez !

Où ? Port de plaisance, chemin de l'Écluse, 93 330 Neuilly-sur-Marne

Quand ? Inauguration le samedi 4 juillet 2026 à partir de 14 h. Puis jusqu’au 30 août : du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h et le week-end de 10 h à 20 h.

Combien ? De 2 à 4,90 €