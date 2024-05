Nuit Blanche : une parade artistique de skateboards va glisser en plein cœur du Marais

Vous avez dû en entendre parler : les JO approchent. Et alors que les anneaux s’étirent de plus en plus intensément, on ne compte plus les événements culturels qui brandissent la carte sportive. Outre l’Olympiade culturelle, la Nuit Blanche 2024, prévue ce samedi 1er juin, s’y met aussi en visant bien sûr les sports urbains.

Une ride émancipatrice et collective

Le temps d’une soirée, la planche à roulettes sera détournée et réenchantée par l’artiste Kenny Duncan, plasticien performeur aux créations rituelles et charnelles. Originaire de Pointe-à-Pitre, il tire de son enfance guadeloupéenne une approche du carnaval comme art total. Pour la Nuit Blanche, il a imaginé Wélélé !!!, une parade de skateboards sonorisés entre la place de l’Hôtel de Ville et celle de la République. Une ride émancipatrice et collective, conçue comme un immense soundsystem à roulettes faisant résonner dans Paris les mille et un cris des créatures de la nuit tropicale.

Où ? entre le parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4e (rues du Renard, Beaubourg et Turbigo) et la place de la République, Paris 10e.

Quand ? samedi 1er juin 2024, départ à 21h30.