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À la rentrée, le studio Uchronia dévoile un grandiose bouquet de sept mètres de haut dans la Rotonde d’Antin du Grand Palais

Ensemencée au milieu de la Rotonde, l’œuvre trône à sept mètres de haut, se composant de plusieurs fleurs ouvertes aux teintes rose pâle et vert amande.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
À la rentrée, le studio Uchronia dévoile un grandiose bouquet dans la sculpturale Rotonde d’Antin du Grand Palais
© uchronia | À la rentrée, le studio Uchronia dévoile un grandiose bouquet dans la sculpturale Rotonde d’Antin du Grand Palais
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De la même manière que la vertigineuse nef, la plus confidentielle Rotonde d’Antin du Grand Palais en met plein les mirettes. C’est ici, sous la verrière et au milieu des mosaïques, sculptures et dorures, que le studio Uchronia présentera, du 11 au 20 septembre, et ce dans le cadre de la Paris Design Week, sa prochaine installation « Le Grand Bouquet ».

Une œuvre trônant à sept mètres de haut

Ensemencée au milieu de la Rotonde, l’œuvre trône à sept mètres de haut, se composant de plusieurs fleurs ouvertes aux teintes rose pâle et vert amande, en aluminium et en fer, façonnées et mises en couleur par les entités Atelier François Pouenat, Chromatic et Seigneurie. Une thématique florale qui reprend les motifs des mosaïques et des moulures du lieu. Au pied du bouquet, la maison Tréca Paris a confectionné des lits à base d’étoffes en soie Prelle, idéaux pour se poser et regarder la verrière à travers les pétales.

Dernières infos : alors que l’entrée sera gratuite, Uchronia a également prévu d’habiller l’entrée d’une structure gonflable. Vivement l’ouverture du fleuriste.

Pour découvrir nos galeries parisiennes favorites où voir du design, c'est par ici.

Quand ? Du 11 au 20 septembre 2026
Où ? Rotonde du Palais d'Antin, Avenue du Général Eisenhower Square Jean Perrin Paris 8e
Combien ? entrée libre

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