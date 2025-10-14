OFFSCREEN : la foire d’art gratuite qui transforme une chapelle quadricentenaire en galerie mystique

De toutes les foires d’art de l’automne 2025, ce sera la plus mystique. Après le Grand Garage Haussmann et l’hôtel particulier Salomon de Rothschild, le salon itinérant porté sur l’art visuel, OFFSCREEN, dépliera (du 21 au 26 octobre) sa quatrième édition dans la quadricentenaire chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, située dans le 13e arrondissement.

Olympiens volumes

OFFSCREEN s’offre là un terrain de jeu assez hors du commun (des mortels) formé d’olympiens volumes comme salle d’expo : quatre nefs et autant de chapelles réparties autour d’un sculptural octogone central. Éprouvé par des noms comme Bob Wilson, Nan Goldin ou Christian Boltanski dans les années 1980-1990, le lieu accueillera cette fois-ci les œuvres de vingt-huit artistes expérimentant toutes les focales du médium visuel.

Cette quatrième édition sera marrainée par l’artiste nippone décédée en 2015, Shigeko Kubota, dont OFFSCREEN nous permettra d’apercevoir l’aquatique et luminescente installation River. Pionnière de l’art vidéo, Kubota aura, au fil de sa carrière, tenté de mêler les influences de Marcel Duchamp et les spiritualités naturelles japonaises autour de l’eau et des montagnes.

Cycle de rencontres et performance

Le reste du missel d’OFFSCREEN laisse entrevoir de très belles propositions : Le Labyrinthe du Gazaoui Hazem Harb, une installation immersive façonnée à partir d’une photo panoramique en noir et blanc de Jérusalem prise en 1920 ; les collages de photos à travers le temps d’Albert Moser ; In the Fall, in the Rise, triptyque imaginé autour de la feuille d’hévéa par l’artiste vietnamienne Thu Van Tran pour questionner la culture intensive de l’arbre par les colons français ; les tirages hallucinés de la Slovène Neža Knez ; ou encore l’installation de l’artiste indienne Reena Saini Kallat sur les frontières et les inégalités dans le monde entier. Ultime info : la semaine sera traversée par un cycle de rencontres et par la performance This Mortal House Building 3 de Maria Stamenković Herranz. Mode ON pour OFFSCREEN.

Quand ? Du 21 au 26 octobre 2025.

Où ? 47, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris

Combien ? Gratuit.

