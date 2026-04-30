On a testé le nouveau restaurant du Bus Palladium !

La réouverture du Bus Palladium, mythique salle rock de Pigalle, était attendue comme un bootleg d’Hervé Villard par tous ceux qui le fréquentaient depuis 1965. Devenue hôtel 5 étoiles sous les auspices de Chapitre Six (Hana, La Folie Barbizon), le bâtiment lifté par Studio KO porte beau dans le genre glamour néo-70s avec moquette abstraite, velours cerise et béton brut. Le club étant transporté au sous-sol, le rez-de-chaussée devient le royaume exclusif du restaurant.

© Bus Palladium

Manger au Bus Palladium, ce n’est pas nouveau. Avant sa fermeture en 2022, le Bus époque Patou déployait déjà – au premier – une salle chicos où l’on pouvait taper dans un tataki de thon ou un burger avant de descendre guincher. En 2026, changement de braquet en cuisine. Le chef marseillais Valentin Raffali (Livingston) signe une carte à la fois personnelle où l’on retrouve ses collisions hardies (tête de veau à la thaï, truite et bouillon de rhubarbe), son amour de la flamme et une saisonnalité stricte ; mais aussi étonnante puisqu'elle ose tourner le dos au Midi pour explorer le pays basque. Les asperges fumées fondent en bouche, les langoustines s’électrisent à la sauce XO… La ligne du Bus ? Une cuisine qui bouscule (un peu) une adresse plus bling que rebelle, mais dont les prix confirment que le rock est une affaire de riches.

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