On a testé les glaces qui font fondre tout Paris !

Une file d’attente qui remonte la rue Soufflot, des cordons de velours et un aiguilleur pour canaliser la foule et des centaines de vidéos d’influenceurs qui ressortent avec un échafaudage de glace et de chantilly haut comme un avant-bras. On peut dire que laCrèma par Roberta Costa, installée depuis avril entre le Panthéon et le jardin du Luxembourg, s’impose comme le phénomène glacé de 2026. Entre deux canicules, on a décidé d’aller vérifier si la hype était méritée !

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Ancienne du monde de l’art, Roberta Costa Faria, née au Brésil il y a 44 ans, s’est reconvertie dans la glace après son CAP obtenu en 2025, mais turbine une vraie proposition culinaire. Ici tout est végétal : pas de lait, pas de crème. Pas de plastique non plus (les cuillères sont comestibles). Les ingrédients collent aux saisons et le sourcing se veut irréprochable : café Terre de Café, fruits français (melon, prune, citron, abricot), pistaches espagnoles torréfiées sur place au sous-sol… Ça ne rigole pas. Et les glaces sont fabriquées sur place chaque matin. Le menu distribué dans la queue reste minimal : une, deux ou trois boules (de 4,50 à 7,50€) peuvent se loger sur un cornet mais – sorcellerie ! – dans le volume d’une boule il est possible de faire rentrer 2 « cuillerées » de parfums différents.

Quatre parfums par cornet !

L’empilement max de quatre parfums plus un trait de chantilly (offert) reste impressionnant et photogénique, mais le vrai atout de laCréma reste le goût de ses sorbets plein fruit. Le melon charentais agrémenté d’eau d’oranger se montre hyper frais avec un goût bien marqué au sucre sous contrôle. La pistache puissante et tellurique a presque une texture de ganache. On se régale. La hype est validée, mais prévoyez 20 minutes d’attente au moins !

Où ? 19 rue Soufflot, 5e

Quand ? Tous les jours de 13h à 23H30 (00h le vendredi, 00h30 le samedi)