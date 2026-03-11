On a trouvé la meilleure façon de voir Notre-Dame (et c'est depuis la Seine)

À partir du 3 avril, Bateaux Parisiens propose de découvrir Notre-Dame depuis la Seine, champagne en main et guide en direct.

Notre-Dame, la plupart des Parisiens pensent la connaître. Ils l'ont longée des dizaines de fois, ont levé les yeux sur ses tours et traversé son parvis. Bateaux Parisiens parie que la Seine offre un point de vue que personne n'a vraiment pris le temps d'explorer. La compagnie lance le 3 avril une croisière entièrement consacrée à la cathédrale. À bord, un guide commente la navigation en direct, en français et en anglais : histoire du chantier médiéval, lecture de l'architecture gothique, épisodes méconnus de la restauration après l'incendie de 2019.

Ce qui rend l'expérience différente

La croisière dure une heure trente. À bord, chaque passager reçoit une coupe de champagne, une bière ou une boisson sans alcool, accompagnée d'une madeleine. Pas de restauration complète, mais une offre sucrée-salée est disponible à la carte. Le bateau embarque depuis le Quai de Montebello, dans le 5e arrondissement, avec quatre créneaux de départ : 17h, 19h, 20h30 et 22h.

Le détail qui fait pencher la balance

Le billet est affiché à 39 euros par adulte, 30 euros pour les moins de 12 ans, champagne compris. La croisière se tient les vendredis et samedis du 3 avril au 14 juin, puis du jeudi au samedi du 15 au 28 juin, avant de passer en rythme quasi quotidien du mardi au samedi tout l'été, jusqu'au 30 août. En septembre, retour au rythme week-end jusqu'au 26.

Bateaux Parisiens

Quand ? À partir du 3 avril

Où ? Quai de Montebello, Paris 5e

Prix ? À partir de 39 €