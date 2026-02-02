Inscrivez-vous
Actualités

On connaît la date du grand défilé du Nouvel An Lunaire 2026 !

L'événement très attendu qui va conclure en apothéose les festivités pour l’année du Cheval de feu

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Défilé du nouvel an chinois
© Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris | Défilé du nouvel an chinois
Dans le tiercé des festivités pour la nouvelle année du Cheval de feu, le grand défilé du 13e fait toujours la course en tête ! Vous pouvez arrêter de piaffer d’impatience et sortir vos agendas : cette année, dragons, lions et roi-singe s’élanceront le dimanche 1er mars à 14h du 44 avenue d’Ivry (à la hauteur du temple de la rue du Disque) pour rallier en musique, en pétarades et en danses l’avenue de Choisy et boucler le traditionnel triangle en passant par le boulevard Massena.

Dragon
© Antoine Besse

Depuis 1986, l’Association des résidents en France d’origine indochinoise organise ce défilé qui est devenu le plus vaste de France : il rassemble chaque année environ 200 000 spectateurs venus admirer les costumes chatoyants et les impressionnantes chorégraphies rapportés par la diaspora d’ascendance chinoise, venue du Vietnam, du Cambodge et du Laos dans les années 70. Personnellement, on trouve ça beau (logique pour l’année du Cheval).

