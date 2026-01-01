Si on respectait scrupuleusement les leçons de géographie, une sélection des restaurants asiatiques devrait inclure des adresses turques, iraniennes ou indiennes. Mais pour répondre à la question "où manger asiatique ?", on va se limiter ici aux pays de l’Asie de l’Est (Chine, Corée, Japon, Taïwan) et du Sud-Est (Viêt Nam, Singapour, Philippines, Malaisie, Thaïlande). Toutes ces cuisines dérivent plus ou moins directement de celles de la Chine qui a essaimé dans toute la région avec tout de même des différences marquées.

Dans le Sud-Est, les sauces de poisson (comme le nước mắm) et les herbes (coriandre, basilic, citronnelle) représentent deux marqueurs essentiels dans les plats autour de la fraîcheur, tandis qu’à l’Est la gastronomie comprend des sauces, du soja, des fruits de mer… Paris, métropole culinaire, a la chance d’avoir des ambassades de toutes ces cuisines à portée de métro. En route pour le grand voyage !