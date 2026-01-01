Inscrivez-vous
chinese laundry

Les meilleurs restaurants asiatiques

Nos restaurants préférés où manger chinois, thaïlandais, coréen ou vietnamien

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Si on respectait scrupuleusement les leçons de géographie, une sélection des restaurants asiatiques devrait inclure des adresses turques, iraniennes ou indiennes. Mais pour répondre à la question "où manger asiatique ?", on va se limiter ici aux pays de l’Asie de l’Est (Chine, Corée, Japon, Taïwan) et du Sud-Est (Viêt Nam, Singapour, Philippines, Malaisie, Thaïlande). Toutes ces cuisines dérivent plus ou moins directement de celles de la Chine qui a essaimé dans toute la région avec tout de même des différences marquées.

Dans le Sud-Est, les sauces de poisson (comme le nước mắm) et les herbes (coriandre, basilic, citronnelle) représentent deux marqueurs essentiels dans les plats autour de la fraîcheur, tandis qu’à l’Est la gastronomie comprend des sauces, du soja, des fruits de mer… Paris, métropole culinaire, a la chance d’avoir des ambassades de toutes ces cuisines à portée de métro. En route pour le grand voyage  !

Malaisie : Mantra

  • Malaisien
  • SoPi (South Pigalle)
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Malaisie : Mantra
Malaisie : Mantra
© Aurore NGuyen

Manogeran Shasitharan, cuistot malaisien et son acolyte Jonathan Caron, jeune sommelier formé par Christophe Pelé épatent Paris dans cette salle toute noire à beau comptoir de marbre vert où la pénombre ambiante fait caisse de résonance aux coups d’éclat du chef. Le menu en une dizaine d’étapes révèle une gastronomie de confluences puissante et singulière : c’est Kuala Lumpur-sur-Seine ! 

Où ? 17 Rue Claude Rodier, Paris 9e

Lire la critique

Chine (Shaanxi) : Uncle Kang

  • Chinois
  • Quartier de la Gare
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Chine (Shaanxi) : Uncle Kang
Chine (Shaanxi) : Uncle Kang
© Antoine Besse

Ici, on sert une cuisine de la province du Shaanxi, dans le centre du pays, très portée sur les ragoûts. Sur le menu écrit gros, on trouve ainsi de rares rou jia mo, sandwichs de petits pains ronds feuilletés, garnis de viandes marinées plus tendres qu’un regard de l’être aimé (ou de tofu en version végé). Mais la star c'est le caquelon d’épaisses nouilles biáng biáng et porc effiloché baignant dans un bouillon ultra réconfortant. Une sorte de ragoût teinté d’Asie, simple, plein de saveurs et de textures (il y a des cacahuètes, du chou)… 

Où ? 88 rue Baudricourt, Paris 13e

Lire la critique
Vietnam : Mam from Hanoï

  • Vietnamien
  • Sentier
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Vietnam : Mam from Hanoï
Vietnam : Mam from Hanoï
© Antoine Besse

La famille Tran Luu a ouvert cette cantine proprette dans une petite rue du 2e hors des quartiers asiatiques habituels. Cela ne les empêche pas de proposer un pho d’anthologie au bouillon hyper parfumé, pas trop gras (juste assez pour être réconfortant) dans lequel barbotent de fondantes tranches de bavette d’aloyau et de plat-de-côtes. Difficile de ne pas laper les dernières gouttes au fond du bol ! Attention, la cuisine peut vite être submergée et l’attente s’allonger.

Où ? 39 rue de Cléry, Paris 2e.

Lire la critique

Thaïlande et Laos : Lao Siam

  • Laotien
  • 19e arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Thaïlande et Laos : Lao Siam
Thaïlande et Laos : Lao Siam

Depuis 1985, la famille Souksavanh tient cette ambassade de la cuisine thaïe et laotienne devenue une institution. Après la retraite des parents, les trois frères ont pris la suite sans changer la carte format roman avec des plats plus portés sur l’acide et le piment que le sucré : iconique Tigre qui pleure et sa sauce bien relevée, nem thadeua (salade de riz grillé, porc fermenté et herbes), nem chua (saucisse laotienne à la citronnelle), soupe Tom Kha…

Où ? 49 rue de Belleville, Paris 19e

Lire la critique
Corée du sud : Bistrot Mee

  • Coréen
  • Louvre
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Corée du sud : Bistrot Mee
Corée du sud : Bistrot Mee
Bistrot Mee

Le Mee ne fait pas le moine. Sous des atours chicos, ce resto coréen délivre des spécialités du pays à des prix doux comme un panda roux. Dodus mandoo, salade de bulots, bulgogi à gogo et surtout un des meilleurs bibimbaps de Paris, grésillant dans son bol de pierre. Bref foncez à l’adoré Mee.

Où ? 5 Rue d'Argenteuil, 75001 Paris

Lire la critique

Singapour : The Hood

Singapour : The Hood
Singapour : The Hood
© The Hood

En 2020, l'Unesco a inscrit sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité la cuisine des hawkers, ces bouis-bouis singapouriens (autrefois concoctée sur des charrettes par des colporteurs, d'où ce nom hérité de la colonisation anglaise) où se mélangent influences chinoises, malaisiennes ou indiennes. Si vous n’avez jamais vogué du côté de la cité-Etat, coup de veine pour vous : the Hood, l'une des rares cantines singapouriennes de Paname, a décidé de mettre le projo sur cette gastronomie unique !

Où ? 80 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e

Chine (Shanghaï) : Jixiao's Buns

  • Chinois
  • Arts et Métiers
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Chine (Shanghaï) : Jixiao's Buns
Chine (Shanghaï) : Jixiao's Buns

Vous connaissez les raviolis du Nord-Est de la Chine, mais avez-vous déjà succombé au vice des shengjian bao, ces petites brioches vapeur nées à Shanghaï dans les années 1920 ? Au cours de ses huit ans passés là-bas, le chef Jun Liu maîtrise comme personne la cuisson combinée (poêle/vapeur). Remplies de bouillon (brûlant, gaffe !), farcies de viande ou de légumes, ces bouchées de farine de blé sont d’abord passées à la poêle, frites sur le dessous et cuites à l’étuvée sur le dessus. Un délice !

Où ? 91, rue Beaubourg, Paris 3e

Lire la critique

Chine (Sichuan) : Miam Miam Cool

  • Chinois
  • Chaussée-d'Antin
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Chine (Sichuan) : Miam Miam Cool
Chine (Sichuan) : Miam Miam Cool
©Antoine Besse

Une nano-échoppe à deux pas des grands magasins qui s’impose comme le QG du épice & lave avec une cascade de soupes de nouilles à la sichuanaise plus chaudes que le climat. Bol à bol avec son voisin (qui parle en mandarin, c’est bon signe), on s’enfile un super bouillon maison à la viande, nouilles et raviolis soyeux pour un voyage immobile pour la Chine. Plus authentique ? Impossible !

Où ? 41, rue de Provence, Paris 9e

Lire la critique
Chine (Hong Kong) Steam Bar

  • Chinois
  • Saint-Germain-des-Prés
  • prix 3 sur 4
  • 3 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Chine (Hong Kong) Steam Bar
Chine (Hong Kong) Steam Bar

Le Steam Bar, monté par les sœurs Vaconsin, veut rapprocher Saint-Germain de Hong Kong en se spécialisant dans les dim sum, ces bouchées vapeur. Le chef Chi Cheung Wong, ancien du Shang Palace, propose une vision très pan-asiatique : les vapeurs se retrouvent escortées de gyozas japonais et de salade de gambas, cacahuètes et pamplemousse très thaï.

Où ? 2 rue du Sabot, 75006

Lire la critique

Japon : Chakaiseki Akiyoshi

  • Japonais
  • Grenelle
  • prix 4 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Japon : Chakaiseki Akiyoshi
Japon : Chakaiseki Akiyoshi
Chakaiseki Akiyoshi

Le chef Akiyoshi Yuichiro, débarqué de Fukuoka, vous fait découvrir le chakaiseki. Il s’agit d’une succession extrêmement codifiée d’assiettes qui aboutissent à la dégustation du thé au matcha préparé selon la méthode traditionnelle. Comme dans le kaiseki, le repas gastronomique, le chef, qui travaille devant son public avec des gestes d’horloger, doit varier les cuissons, les ingrédients et la vaisselle à chaque étape. Un moment de grâce, un incroyable voyage immobile (et silencieux) inédit en France mais facturé au prix fort.

Où ? 59 rue Letellier, Paris 15e.

Lire la critique

