On connait la prochaine adresse de la superstar Mory Sacko : une brasserie en plein faubourg Saint-Honoré

Quelle année 2023 pour Mory Sacko ! Après avoir fait la couverture du Time 100Next, où il est décrit comme l’une « des 100 personnalités amenées à devenir les plus influentes du monde », le chef de 31 ans ne s’endort pas sur ses lauriers et va ouvrir une nouvelle adresse à Paris. Cette fois, il s’émancipe du 14e où il a installé MoSuke, son restaurant étoilé, pour se poser rue d'Anjou, dans le très chic 8e arrondissement, en plein faubourg Saint-Honoré, entre Élysée et QG haute couture.

En lieu et place du Ran, table nippo-bling de Benjamin Patou et Romain Costa, le Top Chef 2020, en collab avec le Moma Group (Manko, Lapérouse…), va ouvrir le Lafayette’s, une brasserie cosmopolite dessinée par l’artiste catalan Lázaro Rosa-Violán et lovée dans le cadre historique de l’ancien hôtel particulier du marquis de Lafayette. La carte annonce un mix entre classiques français et influences maliennes et sénégalaises. On a hâte de tester !

Où manger chez Mory Sacko en attendant ?

© Quentin Tourbez

Bon courage pour harponner une table chez MoSuke ! La table étoilée ouverte en 2020 reste obstinément complète des mois à l’avance. Il faut la patience du bonze (et la chance du joueur de roulette) pour s’attabler dans la salle zenissime et fourchetter la délicate fusion nippo-africaine.

© Mosugo

MoSugo se montre nettement plus accessible tant par les prix que la disponibilité. Ici, on engloutit allocos bien relevés à tremper dans une efficace sauce japonaise bulldog, ou burger au poulet frit ultra crousti, superbe réussite de street food franco-nippo-malienne ! A noter : ce comptoir se clone aux Galeries Lafayette (décidément un nom qui lie la rive droite et Mory Sacko !)