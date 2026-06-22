Inscrivez-vous
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

On connait les derniers noms de la Fête de l’Huma et il y a du lourd !

Du 11 au 13 septembre, le festival va encore mixer les genres, les populations et les idées !

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Fête de l'Humanité 2024
© Chang Martin | Fête de l'Humanité 2024
Publicité

Non La fête de l’Huma ne se réduit pas à une collection de barbecues, de formes de moustaches et d’idées pour une société plus juste ! Il y a aussi des concerts et les derniers noms livrés aujourd’hui et qui rejoignent arøne, Louane, The Limiñanas ou Oxmo Puccino font carrément envie dans tous les compartiments du jeu.

Affiche fête de l'Humanité
© Fête de l'HumanitéAffiche fête de l'Humanité 2026

Vous êtes féru de rap ? Voilà que s’annoncent Ino Casablanca, qui viendra clôturer sa tournée estivale au Plessis-Pâté ; les Irlandais pro-palestiniens bien énervés de Kneecap ; le parrain Kery James, toujours pas assagi par les années, ou à l’autre bout du spectre des générations, Danyl, jeune rappeur franco-algérien. Vous préférez les BPM ? Y en a aussi avec Etienne de Crecy qui montre que la French Touch mord encore, Belaria et ses morceaux italo et EBM énergiques, LB aka Labat à la house et la coiffure colorées ou Kiddy Smile pour une finition queer. Et parce que le punk n’est pas complètement mort, les Wampas viendront aussi aligner riffs et fausses notes ! Yeah !

Où ? Base aérienne 217, 91220 Le Plessis-Pâté
Quand ? Du 11 au 13 septembre 2026.

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.