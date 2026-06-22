On connait les derniers noms de la Fête de l’Huma et il y a du lourd !

Non La fête de l’Huma ne se réduit pas à une collection de barbecues, de formes de moustaches et d’idées pour une société plus juste ! Il y a aussi des concerts et les derniers noms livrés aujourd’hui et qui rejoignent arøne, Louane, The Limiñanas ou Oxmo Puccino font carrément envie dans tous les compartiments du jeu.

© Fête de l'Humanité Affiche fête de l'Humanité 2026

Vous êtes féru de rap ? Voilà que s’annoncent Ino Casablanca, qui viendra clôturer sa tournée estivale au Plessis-Pâté ; les Irlandais pro-palestiniens bien énervés de Kneecap ; le parrain Kery James, toujours pas assagi par les années, ou à l’autre bout du spectre des générations, Danyl, jeune rappeur franco-algérien. Vous préférez les BPM ? Y en a aussi avec Etienne de Crecy qui montre que la French Touch mord encore, Belaria et ses morceaux italo et EBM énergiques, LB aka Labat à la house et la coiffure colorées ou Kiddy Smile pour une finition queer. Et parce que le punk n’est pas complètement mort, les Wampas viendront aussi aligner riffs et fausses notes ! Yeah !

Où ? Base aérienne 217, 91220 Le Plessis-Pâté

Quand ? Du 11 au 13 septembre 2026.