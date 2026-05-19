On sait enfin qui va dessiner le nouveau Louvre !

Le jury du concours international architectural de réaménagement du Louvre intitulé « Louvre – Grande Colonnade », a parlé ! Ce lundi 18 mai 2026, la ministre de la Culture Catherine Pégard a pu annoncer l’équipe d’architectes choisie pour réaliser cette partie du vaste projet « Louvre – Nouvelle Renaissance » porté par Emmanuel Macron. Ce sont les agences STUDIOS Architecture Paris et Selldorf Architects, aidées par BASE Landscape Architecture, entreprise française de paysage, qui vont piloter ce volet d’un budget confortable de 660 millions €.

© Vincent Atelier. STUDIOS Architecture Paris et Selldorf Architects Vue des douves végétalisées

Leur projet réactive la traditionnelle perspective Est-Ouest parisienne qui va du Louvre à la Grande Arche de la Défense en connectant le musée à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. Ce nouvel accès va être flanqué de deux rampes symétriques qui permettront aux visiteurs de descendre en pente douce vers les douves végétalisées bordant la colonnade du 17ᵉ et à de nouveaux espaces avec une librairie-boutique, des restaurants… Afin de désengorger l’entrée par la Pyramide, deux nouvelles entrées souterraines, côté Seine et côté Rivoli, vont permettre de visiter le Louvre ainsi et de rejoindre le futur parcours dédié à La Joconde (un emplacement qui fait un peu débat car il se situe… en zone inondable !).

STUDIOS Architecture Paris, agence française du collectif international fondé en 1985 et dirigé par James Cowey, possède quelques belles réalisations à son actif comme la Fondation Louis Vuitton à Paris. De son côté, Selldorf Architects s’est déjà chargée de la rénovation de la The Frick Collection de New York. Le projet va être maintenant affiné en concertation avec la Ville, les services de l'État en charge du patrimoine et même le public. Ne vous retenez pas de respirer : aucune date de début de travaux n’est annoncée.

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