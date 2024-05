Onze théâtres et musées unis pour un festival exceptionnel sur la colline de Chaillot

Quel est le rapport entre le musée de l’Homme, le Théâtre national de la Danse et le Palais de Tokyo ? Ils font tous partie de la Colline des Arts, le regroupement des onze institutions culturelles situées sur la colline de Chaillot, modeste en altitude mais Everest culturel parisien !

Les 14, 15 et 16 juin, cette association créée en 2021 va proposer un long week-end de festivités. Du musée de l’Homme au théâtre des Champs-Élysées, un parcours sportif se dessine à l’orée des Jeux autour de l’idée de “corps en mouvement” : initiation aux arts martiaux au musée Guimet, boum hip-hop à Chaillot… Trois jours d’expos, ateliers et projos à s’enfiler en relais à travers les musées et théâtres du quartier. On vous lâche nos étapes préférées.

La Colline a des jeux



On se laissera d’abord tenter par le mini-festival de ciné en plein air du Palais Galliera, qui projettera trois soirs durant des films et docus autour de la mode en mouvement. À faire après avoir visité l’expo associée, et dîné à la fraîche aux Petites Mains, le resto du musée qui vient de rouvrir ses portes pour l’été.

Juste en face, sur le parvis bas du Palais de Tokyo, les DJ sets de la productrice palestinienne Sama Abdulhadi et de Mystique (Rinse France) nous font un bel appel du pied (le samedi 15 juin à partir de 19h). Côté spectacle vivant, on a très envie d’aller découvrir le Tir sacré de Marine Collard, au théâtre de Chaillot, performance ubuesque entre danse et théâtre autour du commentaire sportif.



Quand ? Les 14, 15 et 16 juin