Où aller pour commémorer les attentats du 13-Novembre ?

Il y a dix ans, Paris a eu peur, mais Paris n’a pas cédé. Malgré les morts, la capitale n’a rien lâché sur la liberté qui la caractérise. Et dix ans après, on peut dire que l’obscurantisme n’a fait que révéler un peu plus la lumière de la ville. C’est pour ça qu’il est important de se rappeler des jours sombres : pour mieux profiter des jours heureux.

Et comme c’est toujours plus puissant de commémorer ensemble IRL, voici quelques options de rassemblement en ce 13 novembre 2025 – ou après.

- Sur les lieux des attentats

Dans le 11e arrondissement, meurtri il y a dix ans, des commémorations sont organisées le 13 novembre 2025 à partir de 13h30 sur les lieux des attaques : la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et le Bataclan. On peut aussi déposer une fleur ou une bougie au pied de la statue place de la République.

- Près de l’Hôtel de Ville

Une cérémonie est prévue jeudi à 18h au jardin du 13-Novembre-2015, jardin du souvenir édifié cette année pour les victimes des attentats sur la place Saint-Gervais, près de l’Hôtel de Ville. Une expo hommage de photographes, titrée Du Jour au lendemain, est aussi visible jusqu’au 12 décembre.

- Devant la tour Eiffel

La tour Eiffel prend des couleurs bleu-blanc-rouge les 12 et 13 novembre en hommage aux 130 victimes des attentats de 2015.

- Au pied d’une fresque dans le 11e

Mercredi 12 novembre, une fresque a été inaugurée au 19 rue Léon-Frot en présence des associations de victimes. L’artiste Léa Belooussovitch a composé une œuvre puissante, deux survivants en train de s’enlacer dans un flou de couleurs pour transmuter les émotions de tout le quartier.

- A l’église Saint-Ambroise

L’espérance, ce sera le thème de la soirée du 13 novembre à l’église Saint-Ambroise (71 bis boulevard Voltaire), qui accueille les personnes en quête de sens avec commémoration, musiques, chants et lectures, de 19h à 2h.