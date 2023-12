Où déguster un mont d’or au four, le plat sommet de la hype ?

Les études sont formelles : pour lutter efficacement contre le froid, un taux de vitamine D dans les choux et une dépression saisonnière provoquée par des nuits de 22 heures, il faut manger du fromage fondu ! Mais il n’y a pas que la raclette ou la fondue dans la vie. Le mont d’or, produit dans le Jura (juste en face de la Suisse qui fabrique son jumeau, le vacherin), s’impose comme une alternative à la coule. Cet hiver, une tripotée de nos adresses favorites, entre restos et bar à vins, proposent leurs recettes de « boîtes chaudes » pimpées, à accompagner de légumes, de charcuterie…ou d’autres surprises.

Le Tagine

© DR

Comme chaque année à la même époque, Marie José invite à sa carte la recette qui déboîte (chaude) : le mont d’or à la merguez. On plonge dans le fromage fondu, des bouts de merguez au bout d’une pique. Une dinguerie maroco-jurassienne !

Où ? 13 rue de Crussol, Paris 11e.

Buttes snack bar



© Buttes

Pour casser le côté – très légèrement – grassouillet du mont d’or, Pierre Forest, Benoît Baud et Clément Vezat de Buttes ont eu la bonne idée d’y ajouter un peu de chili oil. Ce supplément de feu électrise la boîte chaude dans laquelle on plonge des pommes grenailles. Miam !

Où ? 10 rue Pradier, Paris 19e.

Chez Stina

© Esu Lee

Aux fourneaux opère désormais Esu Lee, venu Asie-muter les assiettes de cette cave à manger du 11e. Son mont d’or au four se retrouve coiffé d’un buisson de copeau de bonite et d’une confiture de piment plus rouge que la combi d’un moniteur de la FFS. Et on trempe quoi là-dedans ? Des you tiao, des beignets qu’on sert en Chine au petit-dej. Parfaitement décadent !

Où ? 117 rue de la Roquette, Paris 11e.

Les Enfants du Marché

© Les Enfants du Marché

Le comptoir à bonnes choses du marché des Enfants Rouges ne pouvait pas passer à côté de la boîte chaude ! Pour cette collection hiver 23, Michael Grosman et son équipe proposent un modèle tout en épure et en calories. Le mont d’or dans son plus simple appareil accompagné de pommes grenaille. Mais que demander de plus ?

Où ? 39 rue de Bretagne, Paris 3e

Early June

© Early June

Le bar à vin minimaliste à cuisinier volant invite en ce moment l’Ecossais Adam Purcell (ancien du Frenchie de Londres), qui met à la carte une version asiatique de la boîte chaude avec un mont d’or pimpé de sésame et de l’huile japonaise pimentée rayu. Hot box !

Où ? 19 rue Jean-Poulmarch, Paris 10e.