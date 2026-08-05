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Où organiser un rendez-vous amoureux à Paris pendant la canicule ?

La canicule redessine la cartographie de la drague, mais ne freine pas vos ardeurs, selon l’application Happn.

Alix Leridon
Écrit par
Alix Leridon
Journaliste, Time Out Paris
Rencard caniculaire : où (re)trouver un crush quand les températures grimpent à Paris ?
Vitaly Mazur sur Unsplash | Rencard caniculaire : où (re)trouver un crush quand les températures grimpent à Paris ?
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Faire fondre, sans fondre. Selon une étude de l’application Happn, les fortes chaleurs n’ont pas raison des rendez-vous amoureux, mais peuvent déplacer leur terrain de jeu. Le meilleur rencard possible par canicule ? Une balade en forêt ou au bord de l’eau, pour 38 % des répondants (sur 1 652 utilisateurs sondés). Reste qu’à Paris intra-muros, le champ des possibles est limité pour ce genre de programme. Ne vous rabattez pas pour autant sur une terrasse en plein cagnard : pour 28 % des célibataires interrogés, il s’agit de l’ultime « red flag » par fortes chaleurs.

Mais alors, où aller ? Qu’il s’agisse d’organiser un date ou de tomber par hasard sur sa future moitié, autant choisir le bon décor. Pour vous donner des idées, et vous éviter de vous faire ghoster, l’appli a croisé les espaces en plein air parisiens les plus enregistrés par ses utilisateurs et ceux comptabilisant le plus de « croisements » (quand deux utilisateurs se retrouvent au même endroit au même moment). Sans grande surprise, les plus beaux parcs et jardins de la capitale trustent le haut du classement. On vous les passe en revue, avec leurs qualités… et leurs petits défauts.

Le jardin des Tuileries
Central, mythique et romantique (chaises incluses !), mais peu d’intimité. Parfait pour un premier rendez-vous, avec un café glacé à emporter.

Le parc Monceau
Vite bondé, mais hautement cinégénique. Si vous y allez dans l’espoir de croiser l’âme sœur, ce sera probablement un runner ou un parent célibataire. Vous êtes prévenus.

Le parc Montsouris
Excentré, mais particulièrement vaste, c’est l’endroit parfait pour un pique-nique à la fraîche, une sieste ou une balade au vert, à l’abri des regards.

Les Buttes-Chaumont
Du relief, des points de vue et même des bars où prolonger un rendez-vous concluant, une fois la chaleur retombée, en fin de journée.

Le bois de Vincennes
Sans doute le meilleur spot pour un rendez-vous caniculaire : de l’ombre, de l’espace, des lacs, des sous-bois secrets… À condition de ne pas se perdre.

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