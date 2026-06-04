Où trouver l’amour à Paris ? Voici les 10 quartiers où l’on fait le plus de rencontres

C’est par où l’amour ? A Paris, apparemment, ça se passe plutôt rive droite, si l’on en croit le top 10 des quartiers où l’application de rencontres Happn a recensé le plus d’activité hormonale. Pour maximiser vos chances de faire des rencontres, il vaudrait donc mieux traîner dans la zone regroupant les quartiers de Châtelet–Les Halles et du Marais, aux premières places du classement. Sur la troisième marche du podium, on trouve le Quartier latin, suivi de République, Opéra, le canal Saint-Martin et Montmartre. Bercy, Trocadéro–Passy et Montparnasse complètent le classement.

Pas de grosse surprise avec des quartiers très dynamiques, qui regroupent certains des meilleurs bars de la ville et où vous retrouverez probablement pas mal d’autres lecteurs de Time Out, notamment sur le créneau 18h-21h, du jeudi au dimanche, le pic d’activité sur Happn – pile à l’heure de l’apéro, ça tombe bien.

Et si vous restez persuadé que l’amour vous attend au coin de la rue, l’appli annonce le lancement prochain d’une fonctionnalité nommée Neighborhood, qui permet d’indiquer directement son quartier préféré sur son profil. De quoi donner un petit coup de pouce au destin.

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