Où retrouver le centre Pompidou pendant les travaux ?

Le centre Pompidou va fermer à la fin du mois de septembre pour au moins 5 ans, le temps de procéder à son déamiantage, d’augmenter son efficacité énergétique et de faire à quelques réaménagements. En attendant, la culture ne s’arrête pas. Les expositions se délocalisent au Pompidou Metz, au Grand Palais et si vous passez dans le coin, au West Bund Museum de Shanghai. Au quotidien, le programme Constellation a essaimés les différents espaces du Centre, dans divers lieux parisiens.

La Bibliothèque publique d’information dans le 12e

Julie Védie / Bpi

Les étudiants ont eu à peine eu le temps de se lamenter de plus avoir la BPI où aller glan…travailler que déjà la vaste bibliothèque/médiathèque s’offre un nouvel espace dans le 12e au sein du plus grand immeuble de bureaux de la Ville, l’immeuble Lumière (ancien Bercy Expo). Elle va occuper les 2e et 3e étages de l’aile sud soit 8 000 m2 (moins que les 10 400 m2 occupés au centre Pompidou). Cet espace tout de même cossu offre 1500 places assises afin d’y consulter 327 000 livres, 6 300 bandes dessinées, 500 jeux vidéo, 25 000 albums et 1 450 revues, journaux et magazines.

Où ? 40 avenue des Terroirs-de-France, Paris 12e.

Le Studio 13/16 dans le 3e arrondissement

© Clara de la Tour

Le premier espace dédié aux adolescents sur les thèmes de la création émergente et du numérique a l’habitude de changer : depuis 2010, il a régulièrement réinventé son espace dessiné par Mathieu Lehanneur. Les travaux ne vont pas l’empêcher de muer un nouvelle fois. Jusqu’en 2027, il va être hébergé assez logiquement à la Gaîté lyrique, autre salle défricheuse dédiée à l’art numérique, dans un espace de 400 m2 où continuer son dispositif de rencontre et d’échange.



Où ? 3 bis Rue Papin, Paris 3e

Les cinémas du Centre dans le 13e

© mk2

La partie ciné/vidéo du musée, comprenant la cinémathèque du documentaire par la Bibliothèque publique d’information et le service cinéma, va traverser la Seine et poser ses bobines au Mk2 Bibliothèque. Habillée aux couleurs du Centre, l’entrée située face à la Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand va devenir mk2 Bibliothèque x Centre Pompidou. Au programme des quatre salles et de son atrium : rétrospectives, cycles, rencontres et masterclasses. Au programme à partir du 25 septembre, évidemment pas de gros blockbusters mais des rétrospectives du cinéaste roumain Radu Jude ou du réalisateur arménien Harutyun Khachatryan et des projections des conférences de Gilles Deleuze…

Où ? 128 / 162 avenue de France, Paris 13e