Ouverture de l'Éclair, la nouvelle friche de 30 000 mètres carrés de Soukmachines

On vous a prévenus depuis un bail : un Éclair va frapper et bouleverser le paysage des friches parisiennes. Le jour d’impact est maintenant connu : c’est le samedi 11 juin que le collectif Soukmachines va dévoiler son Éclair, un lieu de 30 000 mètres carrés installé dans d’anciens labos de cinéma à Epinay-sur-Seine.

Le temps d’une longue crémaillère, de 12h30 à 2h, qui devrait électriser les foules (oh oh), les visiteurs découvriront les différents espaces du lieu, le tout animé par une programmation pluri-artistique à l’allure de manifeste pour la suite. On pourra écouter le saz synthétique de Murman Tsuladze ou le collectif électronique Mic Mac, assister à du théâtre de rue et gribouiller sur une fresque participative à la craie. Également annoncé : du cirque, un karaoké et un « combat de mousse ».

Enfin, Soukmachines étant Soukmachines, pensez à ramener vos chipos et merguez pour profiter de leurs fameux barbecues en libre-service. Et pas besoin de briquet, l'Éclair sera là.

Où ? L'Éclair, 8 avenue de Lattre-de-Tassigny, 93800 Epinay-sur-Seine

Quand ? Samedi 10 juin 2023

Combien ? Gratuit avant 20h30 - 8 € ensuite